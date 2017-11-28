Технологический форум – новая традиция в "Тюменьэнерго"

Технологический форум производителей оборудования в сфере энергетики станет традиционным в календаре деловых мероприятий АО "Тюменьэнерго" – такое решение принял оргкомитет во главе с генеральным директором компании Сергеем Савчуком в субботу, 25 ноября 2017 года.

Напомним, Первый технологический форум, организованный компанией "Тюменьэнерго", прошёл 23-24 ноября. По приблизительным оценкам его посетили свыше 500 человек – представители компаний ТЭК и территориальных сетевых организаций, производители оборудования, лидеры общественных организаций в сфере малого и среднего бизнеса, преподаватели и студенты энергетического профиля сургутских учреждений высшего и среднего образования, гости V Всероссийского форума рабочей молодёжи. Одним из основных преимуществ мероприятия участники назвали предоставленную организаторами возможность непосредственной работы с целевой аудиторией производителей оборудования – специалистами эксплуатирующих организаций. "Хочу поблагодарить "Тюменьэнерго" за приглашение всех основных игроков технического рынка. Радует, что собрался круг профессионалов: не было людей посторонних, зевак, праздно гуляющих по выставке, – только специалисты отрасли. Мы привезли новые приборы контроля параметров ограничителей перенапряжения, к которым был проявлен большой интерес на выставке. И мы понимаем, что наши презентационные материалы попадают в руки не случайных людей, а людей, с которыми ты или уже работаешь, или будешь работать. Это очень правильный подход к организации мероприятия", – прокомментировал заместитель генерального директора НПО ЗАО "Полимер-аппарат" Алексей Панов.

Форум отличался также плотной деловой программой: в течение двух дней в "Тюменьэнерго" прошли несколько совещаний и панельных дискуссий по вопросам закупочной деятельности, строительства и эксплуатации сетей, применению новых разработок в области телемеханики, связи и РЗА, презентации компаний.

"Тюменская энергосистема создавалась в 80-х годах, когда не были до конца изучены процессы и климатические явления, влияющие на работу силового оборудования и линий электропередачи. Сегодня перед нами и производителями энергооборудования стоит задача преодолеть эти "детские болезни" на основе современных знаний и последних достижений инженерной мысли. Предложения, которые транслируют наши партнеры, мы внимательно изучаем, закладываем в технические задания на проектирование и после успешной опытной эксплуатации внедряем в производственный процесс. Панельная дискуссия – это прежде всего диалог, помогающий глубже видеть насущные вопросы и более детально подходить к их решению", – прокомментировал начальник электротехнической службы Департамента эксплуатации и ремонта АО "Тюменьэнерго" Игорь Богач.

На панельной дискуссии по применению современных средств и систем диагностики основного электротехнического оборудования на подстанции специалисты инженерного профиля и представители российских компаний-изготовителей подстанционного оборудования высказывали свои мнения и предложения на тему оценки технического состояния оборудования с акцентом на подстанции 110 кВ, которые составляют 91% от общего числа подстанций 35-220 кВ в электросетевом хозяйстве "Тюменьэнерго".

"Как и перед большинством электросетевых компаний РФ в "Тюменьэнерго" остро стоит вопрос по обновлению основных фондов и поиску баланса между ремонтами оборудования, отслужившего нормативный срок, и его заменой. Чтобы принять верное решение, необходимо правильно произвести оценку состояния оборудования. Основными потребителями нашей компании являются предприятия нефтегазодобывающего комплекса. Обеспечение надёжности электроснабжения этих потребителей является определяющим в оценке нашей деятельности, – подчеркнул в своём выступлении модератор встречи, заместитель главного инженера АО "Тюменьэнерго" Василий Боровицкий.

Производителей подстанционного оборудования заинтересовал практический опыт применения "Тюменьэнерго" методик и технологий для диагностики и испытаний. "Экра", "Обнинская электротехническая компания", "Группа СВЭЛ", "СИМЕНС трансформаторы", "Уралэлектротяжмаш" и другие производители смогли презентовать потенциальным клиентам свои последние разработки в области мониторинга дефектов энергооборудования, а энергетики, в свою очередь, – поделиться опытом их эксплуатации, отметить сильные и слабые стороны, высказать свои пожелания.

"Встреча оказалась полезна, как и для нас, принимающей стороны, так и для наших партнёров. Она помогла обеим сторонам диалога определиться с направлениями дальнейшей работы по развитию систем диагностирования высоковольтного оборудования", – резюмировал результаты встречи Василий Боровицкий.

Завершающей дискуссией форума стало обсуждение инновационных решений для строительства и реконструкции воздушных и кабельных линий в Арктике. Как отметил модератор встречи Сергей Савчук, развитие арктических территорий России требует надёжных источников электроэнергии, причём в связи с географическими особенностями региону нужны новые решения и технологии. Сегодня "Тюменьэнерго" успешно реализует научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, ориентированные на применение в районах Крайнего Севера, как собственные, так и запатентованные другими дочерними предприятиями ПАО "Россети". Компания намерена поделиться своим опытом работы на северных широтах с коллегами, и в то же время открыта к общению и встречным предложениям от экспертного сообщества.

"В завершение форума мы подписали соглашения с несколькими партнёрами, в том числе с компанией ООО "ПЛП РУС". Это говорит о том, что мы открыты к инновациям и готовы перенимать передовой опыт на своей территории. И если этот опыт окажется удачным, то в скором времени мы сможем выполнить наказ Губернатора ХМАО – Югры по реализации производства на территории присутствия нашей компании", – рассказал гостям Сергей Савчук.