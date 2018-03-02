В Санкт-Петербургском государственном университете состоялась экологическая дискуссия при поддержке ПАО "ТГК-1"

23 ноября 2017 года при поддержке ПАО "ТГК-1" в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась панельная дискуссия на тему "Экологическая коммуникация как инструмент стратегической кооперации". Мероприятие организовано в рамках Года экологии при участии руководителей PR-департаментов ведущих ресурсодобывающих компаний, ученых и журналистов.

– Говорить об экологии сегодня не слишком модно и в этом заключается одна из проблем коммуникаций. Более того, в этой сфере нужно не говорить, а делать – экологическая культура начинается с самого человека. Такие встречи дают возможность экспертам в области PR обмениваться опытом, кооперироваться и создавать новые тренды, – рассказала Лариса Семенова, начальник департамента по связям с общественностью ПАО "ТГК-1".

На панельной дискуссии были разработаны предложения по созданию профильного сообщества в целях объединения усилий бизнеса, местной власти, ученых, журналистов и общественных организаций Санкт-Петербурга по продвижению экологической коммуникации.