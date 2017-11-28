Власти РФ хотят повысят инвестиционную привлекательность изолированных энергосистем

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, который позволит повысить инвестиционную привлекательность регионов, относящихся к изолированным энергосистемам, за счет возможности потребителям заключать выгодные договоры с поставщиками электроэнергии.

Распоряжение о внесении законопроекта опубликовано на официальном сайте кабмина. Проект предлагает в изолированных энергосистемах дать право региональным тарифным органам устанавливать максимальные и минимальные уровни тарифов на электроэнергию. Это нужно для заключения долгосрочных - от пяти лет и дольше - двухсторонних договоров купли-продажи электроэнергии. Такие меры должны способствовать повышению инвестиционной привлекательности регионов.

К изолированным и не входящим в Единую энергосистему России относятся энергорайоны, расположенные в энергосистемах Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей, а также Норильско-Таймырский энергорайон Красноярского края и Николаевский энергорайон Хабаровского края, энергосистемы центральной и северной частей Якутии.

Как пояснил журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, действующим законодательством предусмотрено, что в изолированных энергосистемах цены на электроэнергию регулируются государством: и конечная цена, и ее составляющие.

"Этот законопроект говорит о том, что мы даем возможность потребителям, находящимся в территориальных изолированных системах, где всегда государственное регулирование, устанавливать цены сроком не менее пяти лет, исходя из верхнего предельного уровня (тарифа - ред.) либо нижнего. Верхний предельный уровень говорит о том, если регулятор установит тариф 4,5 рубля на пять лет, это значит, что продавец электроэнергии может договориться с покупателем, что на эти пять лет и больше установит тариф, допустим, не 4,5, а 3,62 рубля", - пояснил Кравченко.

По его словам, эта норма норма коснется тех потребителей, чьи энергопринимающие устройства введены в действие после 1 июля 2016 года. Таким образом, будет стимулироваться появление новых потребителей, отметил замминистра.

Источник: ПРАЙМ