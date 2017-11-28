Вячеслав Кравченко: "Счётчики должны выполнять несколько функций"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко в эфире программы "Ваш дом" радио "Комсомольская правда" рассказал об инициативе ведомства по внедрению интеллектуальных приборов учёта.

Замглавы энергетического ведомства пояснил, что основная задача интеллектуального прибора учёта – сообщать потребителю и ресурсоснабжающей организации об объёмах потреблённой электроэнергии. "Умный счётчик" должен выполнять эту функцию максимально удобным и доступным способом, снятие показаний должно производиться дистанционно, их можно будет увидеть в телефоне, в компьютере и так далее".

Вячеслав Кравченко отметил, что Минэнерго России планирует установить единые требования ко всем приборам учёта. "Счётчики должны выполнять не одну, а несколько функций. Например, контролировать качество поставляемой электрической энергии, частоту, напряжение, сообщать о каких-то повреждениях в электрической сети", - сказал замминистра, отметив, что ведомство также рассматривает возможность внедрения дистанционного изменения тарифного плана.

Замглавы энергетического ведомства развеял опасения слушателей, что платить за новые интеллектуальные приборы учёта будут сами потребители: "Стоимость приборов учёта, в среднем, колеблется от 3,5 до 8 тысяч рублей. С расширением производства таких счётчиков их стоимость начнёт снижаться. В рамках законопроекта мы предлагаем закрепить право собственности на такие приборы учёта за ресурсоснабжающей организацией. Таким образом, финансовое бремя по закупке и обслуживанию счётчиков ложится на их плечи".

Отвечая на вопрос, какова выгода от внедрения таких счётчиков для самих компаний, замминистра отметил, что ресурсоснабжающие организации смогут бороться с одной из главных проблем – потерями в электрических сетях. "Есть счётчики, которые установлены на входе в дом, они учитывают общее количество электроэнергии. Есть поквартирные счётчики, которые позволяют компании посчитать сумму всей потреблённой электроэнергии по отдельности и сравнить с показаниями счётчика, который установлен на входе. Сейчас это сделать практически невозможно, потому что показания своих счётчиков граждане не снимают одномоментно, и в ресурсоснабжающую организацию эти данные приходят в разное время", - объяснил Вячеслав Кравченко.