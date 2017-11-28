За четыре дня в пригороде Краснодара произошло три ДТП с энергообъектами

С 20 по 24 ноября 2017 года в поселках Южном и Первореченском, а также в станице Старомышастовской Динского района произошло три ДТП, в результате которых были повреждены опоры ЛЭП, нарушено электроснабжение жителей и социально значимых объектов. Специалисты Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") в каждом случае оперативно восстанавливали электроснабжение потребителей, нарушенное по вине водителей.

Всего с начала года на территории ответственности Краснодарских электрических сетей зафиксировано 36 случаев нарушения электроснабжения в результате ДТП. По всем фактам ведется совместная с правоохранительными органами работа по привлечению к ответственности виновных лиц.

Главная опасность совершения наезда на опору линий электропередачи и повреждения проводов состоит в том, что водитель подвергает свою жизнь и жизнь окружающих людей смертельной опасности, поскольку линии находятся под напряжением. Из-за невнимательности водителей страдают люди, которые остаются без электроэнергии на то время, пока специалисты ликвидируют последствия нарушения.

Энергетики напоминают, что повреждение опор влечет за собой административную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Если, к тому же, водитель, допустивший наезд на опору ЛЭП, находился в состоянии алкогольного опьянения, он может также лишиться на установленный законом срок прав на управление транспортным средством. Кроме того, виновник аварии должен возместить не только расходы на восстановление опоры, но и недоотпуск электроэнергии потребителям, а также выплатить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 тысяч для юридических лиц.

Кубаньэнерго призывает водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, а также напоминает, что в охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ, в том числе с использованием высокогабаритной спецтехники, без согласования с электросетевой компанией. В охранных зонах ВЛ и вблизи подстанций запрещены: погрузо-разгрузочные работы, строительство и реконструкция зданий и сооружений, сельскохозяйственные и строительные работы, валка и обрезка деревьев, проведение земляных работ в местах прохождения кабельных линий. Помните! Охранная зона ЛЭП – это место повышенной опасности!

Телефон горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.