Алексей Текслер: проекты ТЭК – якорные для развития "опорных зон" в российской Арктике

В ходе VI Мурманской международной деловой недели состоялось выездное заседание рабочей группы "Развитие энергетики" Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В мероприятии под председательством первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя председателя рабочей группы Алексея Текслера приняли участие Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев, представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, а также компаний ТЭК, осуществляющих деятельность на территории Арктической зоны Российской Федерации.

Заседание рабочей группы стало третьим в текущем году. На нем были рассмотрены вопросы развития энергетической инфраструктуры Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Коми.

Открывая мероприятие, Алексей Текслер отметил, что комплексное развитие российской Арктики базируется на развитии "опорных зон", является одним из приоритетов государственной политики и создает дополнительные требования к своему надежному топливо- и энергообеспечению. "Очень важно, чтобы энергетическая инфраструктура не стала "узким местом" для реализации запланированных здесь комплексных инвестиционных проектов", – подчеркнул первый замминистра энергетики.

Благодаря деятельности рабочей группы уже удалось решить ряд вопросов, в том числе в части энергообеспечения Чукотской и Кольской "опорных зон". Вместе с этим, как обозначил Алексей Текслер, своевременное прогнозирование изменений в потреблении энергоресурсов в рамках "опорных зон" с целью заблаговременного строительства и реконструкции энергетических объектов остается по-прежнему актуальным. По результатам состоявшейся дискуссии главам регионов Арктической зоны Российской Федерации и компаниям ТЭК были даны соответствующие рекомендации.

Развитие арктических территорий и раскрытие их инвестиционного потенциала обсуждалось и на пленарном заседании выездной сессии Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста – Арктическим курсом", где Алексей Текслер подвел итоги состоявшегося заседания рабочей группы и рассказал о ключевых энергетических проектах в российской Арктике.

В частности, он отметил, что в арктических регионах России ведется освоение ряда нефтяных и нефтегазовых месторождений. В этом году был запущен самый северный нефтепровод России "Заполярье – Пурпе". Важное значение для расширения экспорта российского газа, а также развития транспортной инфраструктуры российской Арктики имеет проект "Ямал-СПГ".

"Крупные проекты топливно-энергетического комплекса – якорные для развития "опорных зон" в российской Арктике", – резюмировал первый замглавы Минэнерго России.

Также в ходе деловой программы Алексей Текслер посетил строящуюся подстанцию 330 кВ Мурманская, строительство которой, в том числе, обсуждалось в рамках рабочей группы "Развитие энергетики". Ее ввод позволит разгрузить единственную действующую в Мурманской области подстанцию 330 кВ Выходной, а также обеспечить надежное электроснабжение существующих и перспективных нагрузок Мурманска и прилегающего района и северной части энергосистемы Мурманской области.