Чижов: "Северный поток - 2" будет развиваться, несмотря на препятствия со стороны ЕС

Проект "Северный поток - 2" будет развиваться, несмотря на политические и юридические препятствия со стороны Евросоюза. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в среду в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".

"Новые проекты, такие как "Северный поток - 2", - это же инициатива не наша, а инициатива как раз партнеров России. Я имею в виду европейские энергетические компании, которые, несмотря на все политические ветры и юридические траншеи, которые поперек этого проекта пытаются вырыть, они сохраняют приверженность существующим договоренностям. И проект этот развивается", - сказал он.

"Естественно, мы будем продолжать поставлять, они будут продолжать покупать [российский газ]", - добавил постпред.

Еврокомиссия (ЕК) 9 июня запросила у стран - членов ЕС мандат для ведения переговоров с Россией по строительству "Северного потока - 2". По словам замглавы ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича, Еврокомиссия намерена выработать межправительственное соглашение, которое гарантировало бы соответствие этого документа "международным и европейским энергетическим нормам". Под этими принципами подразумевается прозрачность в функционировании газопровода, недискриминационное тарифообразование, обеспечение независимым компаниям доступа к трубопроводу, а также обеспечение независимости оператора будущего газопровода.

Таким образом ЕК намерена распространить на "Северный поток - 2" действие дискриминационного для России Третьего энергопакета ЕС, внеся его положения в межправительственное соглашение с РФ, включая, в частности, юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от "Газпрома" производителей. В настоящий момент на "Северный поток - 2" положения Третьего энергопакета не распространяются, поскольку газопровод целиком находится за пределами ЕС.

Источник: ТАСС