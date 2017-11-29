Дан старт новому научно-исследовательскому проекту в области генерации с нестабильной нагрузкой ЕС CROSSBOW

В начале ноября 2017 г. в Софии прошло первое заседание участников нового научно-исследовательского проекта ЕС "Управление трансграничными перетоками непостоянной ВИЭ-генерации и накопителями энергии на межгосударственном оптовом рынке" ("CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market", CROSSBOW).

Проект CROSSBOW является одним из наиболее значимых на сегодняшний день инновационных проектов ЕС, направленных на развитие технологий интеллектуальной электрической сети. Финансирование проекта в размере € 17,99 млн осуществляется Еврокомиссией в рамках программы ЕС "Горизонт 2020" (Horizon 2020).

В проекте участвуют 24 коммерческие, некоммерческие и академические организации из 13 европейских стран, среди которых системные операторы из 8 стран Юго-Восточной Европы (Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Черногория, Македония, Румыния и Сербия). Участвующие в проекте системные операторы проявляют особый интерес к двум взаимосвязанным стратегическим целям CROSSBOW: обеспечение более высокой доли ВИЭ-генерации в энергосистемах и на энергорынке, с одной стороны, и сокращение соответствующих операционных расходов с целью увеличения экономичности ее использования, с другой. Проект CROSSBOW разделен на 6 подпроектов и 19 рабочих программ.

Продолжительность проекта CROSSBOW определена в 4 года. На более позднем этапе системные операторы-участники проекта оценят результаты его реализации и представят проблемы, имеющиеся в данной области у каждой из стран, системные операторы которых участвуют в проекте.

