Энергетики "МРСК Урала" приняли активное участие в реализации крупнейшего инфраструктурного проекта Пермского края

Завтра, 30 ноября 2017 года, состоится открытие нового аэровокзального комплекса международного аэропорта "Большое Савино" в городе Перми. В реализации этого крупнейшего регионального инфраструктурного проекта принял активное участие филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" (входит в Группу компаний "Россети").

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили две кабельных линии напряжением 6 кВ. Также была проведена реконструкция ячеек в распределительном устройстве 6 кВ на подстанции 35/6 кВ "Аэропорт".

Реализованные мероприятия позволили выдать запрошенную мощность в объеме более 8,4 МВт и обеспечить повышенную, первую категорию надежности электроснабжения нового аэровокзального комплекса.

Кроме того, энергетики обеспечили технические возможности для строительства транспортной развязки на автодороге "Пермь – Усть - Качка" на подъезде к новому терминалу аэропорта.

С этой целью выполнено переустройство участка линии электропередачи 10 кВ. Воздушная ЛЭП в районе строительства развязки была переведена в подземное кабельное исполнение с демонтажом старых деревянных опор и установкой концевых анкерных железобетонных опор. Всего проложено почти 300 метров кабельной линии.

Развязка на подъезде к новому терминалу аэропорта уже открыта для движения транспорта. Общая ее протяженность составляет 1,075 км. Она обеспечит беспрепятственный проезд транспортных средств по автодороге "Пермь – Усть-Качка", а также подъезд к новому терминалу аэропорта.

Новый терминал аэропорта "Большое Савино" начали строить в октябре 2015 года. Общая площадь здания аэровокзала составляет почти 30 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 3 миллионов пассажиров в год.