ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию "Чебаркуль" в Челябинской области

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29 ноября 2017, 14:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА, ПОДСТАНЦИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершает реконструкцию уральской подстанции 220 кВ "Чебаркуль". Проведенные работы повысят надежность электроснабжения потребителей Челябинской области.
Специалисты установили современные и пожаробезопасные вакуумные выключатели BB/TEL-10-20. Индуктивные измерительные трансформаторы напряжения НКФ-220 заменены на емкостные СРА-245 для повышения надежной работы устройств релейной защиты и точности измерений при передаче электроэнергии.
Введена в эксплуатацию современная автоматическая система водяного пожаротушения трансформаторов, снижающая угрозу повреждения близлежащего оборудования и последствий возгорания трансформаторов в аварийных ситуациях. Для ограничения токов короткого замыкания установлены токоограничивающие реакторы.
Новое оборудование имеет лучшие технические характеристики, обладает большей надежностью и требует меньших затрат на обслуживание.