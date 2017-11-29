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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС отмечена четырьмя авторитетными наградами за качество годового и социального отчетов

ФСК ЕЭС отмечена четырьмя авторитетными наградами за качество годового и социального отчетов

29 ноября 2017, 17:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") отмечена наградами международных и российских конкурсов за качество подготовки годового и социального отчетов по итогам 2016 года. 

  • Международный конкурс корпоративных коммуникаций MarCom Awards: две платиновые награды за годовой отчет в категориях "Печатные СМИ" и "Интерактивные отчеты";
  • XX конкурс годовых отчетов, проводимый Московской Биржей и Медиа группой "РЦБ": победитель в номинации "Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении в годовом отчете";
  • Конкурс годовых отчетов рейтингового агентства "Эксперт РА": диплом в номинации "Комплексное раскрытие стратегических приоритетов компании в области устойчивого развития в социальном отчете";
  • Международный рейтинг годовых отчетов компании ReportWatch: высокая оценка "B+" ("B" в 2016 году). В отраслевой группе рейтинга "Energy utilities" годовой отчет ФСК ЕЭС занял 7-е из 43-х мест, опередив в рейтинге отчеты крупнейших мировых электроэнергетических компаний.

Интерактивная версия и Smart-PDF годового и социального отчетов ФСК ЕЭС доступны по ссылке: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/annual_reports/

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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