Филиал "Чувашэнерго" получил сертификат соответствия качества электрической энергии

Новый сертификат соответствия на электрическую энергию получен по итогам проведенного в октябре 2017 г. инспекционного контроля качества за сертифицированной электрической энергией, отпускаемой от центров питания филиала "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Чувашэнерго". Эта процедура проводится с целью подтверждения того, что передаваемая электрическая энергия в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать установленным требованиям.

Специалисты, проводившие проверку, отметили, что филиалом "Чувашэнерго" была проделана большая работа. В частности, проведен периодический контроль качества электрический энергии, разработаны и внедрены корректирующие мероприятия по улучшению показателей качества в распределительных сетях и многое другое. Таким образом, на сегодняшний день сертифицированы 100% центров питания, подлежащих обязательной сертификации. Срок действия сертификата составляет 3 года.

Значения показателей качества электроэнергии в сетях определяются путем специализированных измерений и расчетов режима работы. Полученные таким образом значения сопоставляются с допустимыми нормами, установленными в стандартах, регламентах и других нормативно-технических документах.