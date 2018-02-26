Калужские энергетики оперативно ликвидировали условные отключения электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" в рамках подготовки к сезону максимальных нагрузок приняли участие во внеочередных межведомственных учениях по отработке взаимодействия при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием неблагоприятных метеорологических явлений на территории Калужской области. Цель мероприятия - отработка взаимодействия между различными ведомствами и сетевыми организациями при массовых нарушениях электроснабжения потребителей в неблагоприятных погодных условиях.

Помимо сил филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Калугаэнерго" в учениях были задействованы подразделения ГУ МЧС по Калужской области, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, территориально-сетевых организаций, филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС.

По легенде, в результате резкого ухудшения погодных условий (гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра до 17 м/с) произошли массовые повреждения воздушных линий электропередачи. Было обесточено более 24 000 потребителей в 12 районах Калужской области, в том числе несколько социально-значимых объектов.

Ситуацию сразу же взял под контроль Штаб Калугаэнерго и Штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории Калужской области. В филиале "Калугаэнерго" был введен особый режим работы, предусматривающий мобилизацию и передислокацию необходимых сил и средств для восстановления электроснабжения потребителей. Всего в проведении условных аварийно-восстановительных работ было задействовано 25 бригад численностью 172 человека, 63 единицы техники, 13 РИСЭ.

В ходе проведения учений отработаны восстановление электроснабжения обесточенных потребителей по резервным схемам, вывод в ремонт поврежденных линий электропередачи, направление и организация работы аварийно-восстановительных бригад. Энергетики находились на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами. В первую очередь запитывались социально значимые объекты региона, для чего были задействованы резервные источники электроснабжения.

В целях сокращения времени при проведении осмотра условно поврежденных ВЛ впервые во время совместных учений был применен беспилотный летательный аппарат ГУ МЧС России по Калужской области - коптер-спасатель, который зафиксировал на фото и видео участок "поврежденной" ВЛ. С помощью командно-штабного автомобиля (КША), который оснащен спутниковой и радиосвязью, средствами аудио и видео связи, с места условного проведения аварийно-восстановительных работ (АВР) была установлена устойчивая видеосвязь с оперативным штабом для координации действий участников учений.

В результате четких и слаженных действий всех участников учений устранение условных технологических нарушений и восстановление нормального электроснабжения потребителей прошло в кратчайшие сроки.

По словам первого заместителя директора – главного инженера филиала "Калугаэнерго" Владислава Острика, все участники учений показали высокий уровень готовности к взаимодействию при ликвидации возможных аварий: "Подобные тренировки проводятся систематически, - отмечает Владислав Валерьевич. - Они имеют безусловную практическую пользу для всех, так как позволяют усовершенствовать межведомственное взаимодействие, выработать наиболее эффективные решения по мобилизации технических, материальных и человеческих ресурсов для устранения технологических нарушений в сетях и максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей".

