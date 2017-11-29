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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго направляло на ремонт подстанций в усть-лабинском энергорайоне 8 миллионов рублей

Кубаньэнерго направляло на ремонт подстанций в усть-лабинском энергорайоне 8 миллионов рублей

29 ноября 2017, 10:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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За 10 месяцев ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") направило 7,9 млн руб. на ремонт и техническое обслуживание высоковольтных подстанций в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

В ходе ремонтной программы специалисты Усть-Лабинского филиала Кубаньэнерго выполнили комплексные ремонты на подстанциях 110 кВ "Кореновская", "Ладожская" и подстанции 35 кВ "Тбилисская", "Некрасовская" и "Рассвет". Ремонты отдельных узлов прошли еще на 47 высоковольтных подстанциях.

– Сегодня в Усть-Лабинском филиале Кубаньэнерго уже в полном объеме выполнены все запланированные на год ремонты и техобслуживание высоковольтных подстанций. Работы проведены с высоким качеством. А значит, электроснабжение бытовых и производственных потребителей наступающей зимой будет надежным, – отметил главный инженер филиала Василий Малик.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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