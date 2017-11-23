ООО "Башкирэнерго" завершило крупный энергетический проект в Бижбулякском районе Башкирии

Белебеевские электрические сети ООО "Башкирэнерго" завершили крупный проект по повышению надежности электроснабжения села Бижбуляк, а также 19 населенных пунктов Бижбулякского района Башкирии. В этот проект вошло строительство воздушной линии электропередачи 35 кВ "Шкапово – Бижбуляк, 1 цепь" и реконструкция подстанций 110/35/6 кВ "Шкапово" и 35/10 кВ "Бижбуляк". Работы проводились с 2016 года по ноябрь 2017 года.

На ЛЭП "Шкапово – Бижбуляк, 1 цепь" протяженностью 11,74 км установлено 98 промежуточных железобетонных и 18 анкерных металлических опор.

При реконструкции ПС "Шкапово" была выполнена комплектация ячейки 35 кВ оборудованием: установлен новый элегазовый выключатель ВГБЭ 35 кВ, 7 новых разъединителей 35 кВ, реконструированы цепи релейной защиты и автоматики (РЗА).

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бижбуляк" включает в себя строительство новой ячейки 35 кВ (8 новых разъединителей 35 кВ, ошиновка секции шин 35 кВ, монтаж четырех приемных порталов 35 кВ), реконструкцию цепей РЗА, реконструкцию средств телемеханики. На ПС "Бижбуляк" установлены шкафы оперативного тока, позволяющие управлять выключателями на ПС даже при полном погашении подстанции, что уменьшает время ликвидации возможных технологических нарушений.

Генеральным подрядчиком строительства ЛЭП и реконструкции обеих подстанций выступило ООО "БЭСК Инжиниринг" (дочерняя компания АО "БЭСК").

Инвестиции АО "БЭСК" в проект составили 54,8 млн. рублей, из них на строительство воздушной линии электропередачи – 37,4 млн руб., на реконструкцию ПС "Шкапово" - 4,5 млн руб., на реконструкцию ПС "Бижбуляк" - 10 млн. руб.

Ввод в работу ВЛ-35 кВ "Шкапово – Бижбуляк, 1 цепь" позволит выполнять ремонтные работы, плавку гололёда на ВЛ, ликвидацию аварийных ситуаций на подстанциях "Шкапово" и ПС "Бижбуляк" без перерыва в электроснабжении потребителей и без снижения качества передаваемой электроэнергии.