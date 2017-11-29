Подкомитет D2 РНК СИГРЭ приглашает на международную конференцию "Автоматизация и информационные технологии в энергетике" в рамках выставки "Электрические сети России – 2017"

Подкомитет D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации" приглашает руководителей и специалистов предприятий электроэнергетической отрасли принять участие в VII Международной научно-практической конференции "Автоматизация и информационные технологии в энергетике – 2017". Мероприятие пройдет с 5 по 8 декабря 2017 года в Международном выставочном центре "МосЭкспо" (ВВЦ, павильон № 75) в рамках деловой программы 20-й юбилейной Международной специализированной выставки "Электрические сети России – 2017".

Также подкомитет D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации" выступит партнером конференции "Современное состояние и тенденции развития информационно-управляющих систем и телекоммуникаций в энергетике (контроль, учет, управление, телекоммуникации, безопасность, импортозамещение)", которая будет проводиться 7 декабря 2017 года с 10:30 до 17:00. Организатор – научно-практический журнал "Автоматизация и IT в энергетике" при поддержке РНК СИГРЭ и Академии военных наук РФ (научное отделение "Проблемы регионального развития").

Основные темы конференции:

Промышленный Интернет вещей – основа четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0).



Информационно-технологические системы реального времени, включая системы управления, телемеханики и связи, мониторинга и диагностики (АСТУ, АИИС КУЭ, АСДУ, РЗА, интеллектуальные активно-адаптивные сети Smart Grid, цифровые подстанции и т. п.).



Обеспечение безопасности информационных систем объектов топливно-энергетического комплекса, защита от внешних угроз, киберугрозы и пр.



Моделирование и оптимизация производства, распределения и потребления энергоресурсов.



Вопросы импортозамещения при создании современных информационно-управляющих и телекоммуникационных систем в энергетике.



Эксплуатация информационных и телекоммуникационных систем, применение "необслуживаемого" энергоэффективного оборудования.



Современные летающие лаборатории на базе БПЛА для мониторинга объектов ТЭК, опыт разработки и применения.

На конференции пройдут три круглых стола:

"Обеспечение информационной безопасности – глобальная проблема человечества, мощный стимул в развитии использования информационных технологий в энергетике" (постоянное ежегодное мероприятие, включенное в план РНК СИГРЭ).

"Системы связи – основа информационных технологий и телекоммуникаций в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития" (постоянное ежегодное мероприятие, включенное в план РНК СИГРЭ).

"Системы автоматизации управления энергоснабжением в микроэнергосистемах: состояние развития и возможности применения в инфраструктуре энергетики РФ".

Мероприятие будет проводиться в конференц-зале № 102 (зал А).

По вопросам участия в научно-практической конференции можно обращаться:

к Егорову Александру Александровичу, тел.: +7 (916) 594-19-72;



к Паппэ Галине Евгеньевне, тел.: +7 (916) 579-19-70;



по телефону +7 (495) 221-09-38 или e-mail: info@avite.ru

Подробнее узнать о конференции можно по адресу www.avite.ru

Приглашаем вас принять участие в дискуссии. Добро пожаловать!