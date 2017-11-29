 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Подкомитет D2 РНК СИГРЭ приглашает на международную конференцию "Автоматизация и информационные технологии в энергетике" в рамках выставки "Электрические сети России – 2017"

Подкомитет D2 РНК СИГРЭ приглашает на международную конференцию Автоматизация и информационные технологии в энергетике в рамках выставки Электрические сети России – 2017

29 ноября 2017, 17:01
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЛЭП-2017

Обсудить на форуме

318 просмотров

Подкомитет D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации" приглашает руководителей и специалистов предприятий электроэнергетической отрасли принять участие в VII Международной научно-практической конференции "Автоматизация и информационные технологии в энергетике – 2017". Мероприятие пройдет с 5 по 8 декабря 2017 года в Международном выставочном центре "МосЭкспо" (ВВЦ, павильон № 75) в рамках деловой программы 20-й юбилейной Международной специализированной выставки "Электрические сети России – 2017".

Также подкомитет D2 РНК СИГРЭ "Информационные системы и телекоммуникации" выступит партнером конференции "Современное состояние и тенденции развития информационно-управляющих систем и телекоммуникаций в энергетике (контроль, учет, управление, телекоммуникации, безопасность, импортозамещение)", которая будет проводиться 7 декабря 2017 года с 10:30 до 17:00. Организатор – научно-практический журнал "Автоматизация и IT в энергетике" при поддержке РНК СИГРЭ и Академии военных наук РФ (научное отделение "Проблемы регионального развития"). 

Основные темы конференции:

  • Промышленный Интернет вещей – основа четвертой индустриальной революции (Индустрия 4.0).
  • Информационно-технологические системы реального времени, включая системы управления, телемеханики и связи, мониторинга и диагностики (АСТУ, АИИС КУЭ, АСДУ, РЗА, интеллектуальные активно-адаптивные сети Smart Grid, цифровые подстанции и т. п.).
  • Обеспечение безопасности информационных систем объектов топливно-энергетического комплекса, защита от внешних угроз, киберугрозы и пр.
  • Моделирование и оптимизация производства, распределения и потребления энергоресурсов.
  • Вопросы импортозамещения при создании современных информационно-управляющих и телекоммуникационных систем в энергетике.
  • Эксплуатация информационных и телекоммуникационных систем, применение "необслуживаемого" энергоэффективного оборудования.
  • Современные летающие лаборатории на базе БПЛА для мониторинга объектов ТЭК, опыт разработки и применения.

На конференции пройдут три круглых стола:

  1. "Обеспечение информационной безопасности – глобальная проблема человечества, мощный стимул в развитии использования информационных технологий в энергетике" (постоянное ежегодное мероприятие, включенное в план РНК СИГРЭ).
  2. "Системы связи – основа информационных технологий и телекоммуникаций в электроэнергетике. Проблемы, решения, векторы и драйверы развития" (постоянное ежегодное мероприятие, включенное в план РНК СИГРЭ).
  3. "Системы автоматизации управления энергоснабжением в микроэнергосистемах: состояние развития и возможности применения в инфраструктуре энергетики РФ".

Мероприятие будет проводиться в конференц-зале № 102 (зал А).

По вопросам участия в научно-практической конференции можно обращаться:

  • к Егорову Александру Александровичу, тел.: +7 (916) 594-19-72;
  • к Паппэ Галине Евгеньевне, тел.: +7 (916) 579-19-70;
  • по телефону +7 (495) 221-09-38 или e-mail: info@avite.ru

Подробнее узнать о конференции можно по адресу www.avite.ru

Приглашаем вас принять участие в дискуссии. Добро пожаловать!

Компания: РНК СИГРЭ
Эта новость часть сюжета Электрические сети России 2017
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!