После "лечения" в Воркуте пятитонный гигант продолжает успешно работать на Интинской ТЭЦ

На Интинской ТЭЦ Коми филиала "Т Плюс" завершилась подконтрольная эксплуатация турбогенератора № 5. В режиме повышенного внимания агрегат работал ровно месяц после того, как на нем прошел капитальный ремонт. За это время он выдал в сеть 3 000 000 кВтч. Обновление ротора турбогенератора № 5 стало самой масштабной и сложной работой, выполненной на ИТЭЦ за последнее время.

Обычно роторы ремонтируют заводы–изготовители, но интинский "рожден" в уже не существующей Чехословакии более полувека назад. И хотя завод-производитель все еще функционирует, капремонт пятитонного гиганта с учетом транспортировки обошелся бы в круглую сумму. Поэтому в Коми филиале было найдено более практичное решение. Взяться за ответственную операцию согласились на Воркутинском механическом заводе. Правда, "гору пришлось везти к Магомеду" – необходимые для ремонта станки транспортировать в Инту оказалось невозможно.

26 августа ротор прибыл в Воркуту и больше месяца, до 30 сентября, на нем шли сложные, скрупулезные работы. Были заменены на новые все 135 уплотнителей, отшлифованы шейки вала. Каждая деталь требовала тщательной обработки на токарном станке. В начале октября обновленный ротор вернулся в Инту. Его установка в статор генератора также требовала большой точности. Работы выполняли специалисты самой станции и подрядной организации, ООО "Энергоремстроймонтаж", из Санкт-Петербурга. Ремонт завершился 29 октября.

Пуско-наладочные испытания, во время которых снимались характеристики при различных режимах работы турбины и генератора, прошли успешно. Спустя ровно месяц подконтрольной эксплуатации специалисты ТЭЦ фиксируют надежную безотказную работу агрегата.