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Отраслевые новости: Россия

Потанин: "Русал" и "Норникель" решили отказаться от идеи слияния

Потанин: Русал и Норникель решили отказаться от идеи слияния

29 ноября 2017, 16:43
Рубрика: Россия
Метки: РУСАЛ, НОРНИКЕЛЬ

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"Русал" и "Норникель" решили отказаться от идеи слияния, заявил президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин в интервью газете "Ведомости".

"Мы с Олегом (Олег Дерипаска, президент и основной бенефициар ОК "Русал" - ред.) сошлись, что UC Rusal и "Норникель" - разные предприятия и разные компании и какой-либо синергии между ними не видно. Поэтому они будут в среднесрочной перспективе самостоятельно развиваться", - сказал Потанин. Представитель Дерипаски в свою очередь заявил изданию, что доля в "Норникеле" всегда рассматривалась "как стратегическая инвестиция и эта позиция не менялась".

"Эта идея (слияние), на мой взгляд, не очень живая, потому что стратегически должны быть другие приоритеты, - заявил изданию Потанин. - Я с Олегом это обсуждал летом. У нас был откровенный разговор, что если у кого-то из нас есть мысли о слиянии, то лучше это сейчас обсудить. Не держать камень за пазухой". По словам Потанина, Дерипаска ответил, что "больше видит синергии между "Русалом" и En+ и что он думает скорее в направлении, как консолидировать эту цепочку на базе En+".

En+ Group была создана в 2002 году как холдинговая компания - акционер нескольких предприятий алюминиевой промышленности. En+ Group принадлежит 48,13% в "Русале".

Источник: ПРАЙМ

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