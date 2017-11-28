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Пресс-релизы

Представители АО "Атомэнергомаш" в рамках форума "АТОМЕКС-Европа 2017" обсудили с европейскими партнерами вопросы развития сотрудничества

Представители АО Атомэнергомаш в рамках форума АТОМЕКС-Европа 2017 обсудили с европейскими партнерами вопросы развития сотрудничества

29 ноября 2017, 14:50
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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Машиностроительный дивизион Росатома - АО "Атомэнергомаш" принял участие Европейском форуме поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС-Европа 2017", который прошел 20-21 ноября в г. Будапешт (Венгрия). В форуме участвовали представители АЭМ и дочерних предприятий холдинга: ПАО "ЗиО-Подольск", ООО "Ганз Инжиниринг и Энергетическое Машиностроение" и ООО "Турбинные технологии ААЭМ".

Деловая программа включала пленарное заседание, круглые столы и бизнес-встречи в формате "B2B". В течение двух дней участники форума смогли ознакомиться с системой закупок Росатома, получить информацию о существующих требованиях, предъявляемых в рамках проведения закупочных процедур. Особое внимание в рамках деловой программы было уделено закупочным процедурам, проведение которых планируется в рамках проекта сооружения АЭС "Пакш-2".

В ходе круглого стола "Ключевые закупки Госкорпорации "Росатом" в рамках зарубежных и российских проектов. Представление конкретных лотов. Возможности для субпоставщиков" директор по международной деятельности АО "Атомэнергомаш" Роман Мурашов представил собравшимся машиностроительный дивизион Росатома, сообщил о его производственных возможностях и реализуемых проектах, а также о планируемых закупках в этой связи и требованиях к закупаемой продукции и поставщикам.

Также состоялись около 20 встреч и переговоров с потенциальными европейскими партнерами АО "Атомэнергомаш". На них обсуждались различные проекты, в которых принимает участие Машиностроительный дивизион, в том числе строительство АЭС "Пакш-2", "Аккую" в Турции, "Ханхикиви" в Финляндии и др. Также обсуждались проекты компании в неатомной сфере, среди которых теплоэнергетика, нефтегазохимическая отрасль, водоподготовка, судостроение.

Форум проводился в Венгрии во второй раз. В нем приняли участие порядка 150 венгерских и европейских компаний. Цель форума – укрепление и расширение направлений сотрудничества предприятий Росатома с европейскими компаниями, поиск новых поставщиков, а также повышение информированности поставщиков о существующих требованиях закупочной деятельности предприятий российской атомной отрасли.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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