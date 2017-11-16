Специалисты АО "СЭМ" выполняют работы на первом энергоблоке строящейся ЛАЭС

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29 ноября 2017, 15:10
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
В настоящее время здесь заканчивает ревизия оборудования после проведенных испытаний перед физическим пуском реактора.
В задачу электромонтажников входит домонтаж технологических систем – видеонаблюдения, пожаротушения, вентиляции, освещения. Кроме этого выполняется сопровождение пусконаладочных операций, что включает в себя обеспечение бесперебойной работы наладчиков и своевременное устранение выявленных замечаний. На этих работах заняты более пятисот сотрудников.