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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты отремонтировали в краснодарском энергорайоне более тысячи километров ЛЭП

Специалисты отремонтировали в краснодарском энергорайоне более тысячи километров ЛЭП

29 ноября 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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С начала года бригады Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" отремонтировали, провели техобслуживание более 1,25 тысячи км линий электропередачи и заменили свыше 700 опор.

В рамках реализации ремонтной программы 2017 года энергетики выполнили выправку и замену опор, дефектных изоляторов, провели измерения сопротивления заземляющих устройств, ремонт линейных разъединителей, чистку трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, обновили нумерацию.

– Организация плановых ремонтных работ и технического обслуживания электрооборудования – это важная профилактическая мера. Это позволяет поддерживать эксплуатируемые устройства в исправном состоянии, создает условия для его надежной работы и продления срока службы, – говорит начальник службы ЛЭП 35 кВ филиала Владимир Даметкин.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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