Специалисты отремонтировали в краснодарском энергорайоне более тысячи километров ЛЭП

VII шахматный турнир "ФСК ЕЭС"
29 ноября 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
С начала года бригады Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" отремонтировали, провели техобслуживание более 1,25 тысячи км линий электропередачи и заменили свыше 700 опор.
В рамках реализации ремонтной программы 2017 года энергетики выполнили выправку и замену опор, дефектных изоляторов, провели измерения сопротивления заземляющих устройств, ремонт линейных разъединителей, чистку трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности, обновили нумерацию.
– Организация плановых ремонтных работ и технического обслуживания электрооборудования – это важная профилактическая мера. Это позволяет поддерживать эксплуатируемые устройства в исправном состоянии, создает условия для его надежной работы и продления срока службы, – говорит начальник службы ЛЭП 35 кВ филиала Владимир Даметкин.