В Мордовии начали строительство шести заводов

По итогам десяти месяцев текущего года индекс промышленного производства в Мордовии составил 111 процентов. В республике начато строительства шести заводов, еще три новых производства было запущено в третьем квартале. Об этом заявил глава РМ Владимир Волков на конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

Анализируя положение дел в промышленности, лидер региона отметил, что большинство предприятий республики смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим проблемам, с которыми пришлось столкнуться в последние годы.

- Промышленность республики вышла на ритмичный режим работы. Возобновился рост промышленного производства. У людей появилась уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнул Владимир Волков.

Об этом говорят цифры. Индекс промышленного производства за десять месяцев текущего года в республике составил 111,2 процента. Объемы отгрузки продукции выросли на десять процентов.

Несмотря на все трудности, в 2016-м в регионе было открыто 12 новых производств. В этом году в Мордовии начато строительство еще шести заводов. Кроме того, в третьем квартале запущено три крупных производства. Речь идет о высокотехнологичном производстве силовых кабелей, саранском заводе световых приборов и металлургическом производстве компании "Эпромет". Каждый из них ежегодно будет выпускать продукции на три миллиарда рублей.

Ситуация остается непростой: появляются новые вызовы. Сегодня на первый план выходят вопросы конкурентоспособности. В ближайшие годы предстоит сделать решающий шаг в создании цифровой экономики, наукоемкой промышленности.

По словам лидера региона, во главу угла руководство Мордовии ставит социальные цели. Главным принципом дальнейшего развития республики остается лозунг "Экономика для человека".

- Успехи республики будут оцениваться ростом человеческого потенциала, а не только экономическими показателями. Благополучие Мордовии - это благосостояние каждой отдельно взятой семьи, каждого конкретного человека, - подчеркнул Владимир Волков.

Источник: Российская газета