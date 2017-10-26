Завод "Энергокабель" представил свои изделия на "АТОМЕКС 2017"

16 ноября в Москве успешно завершился трехдневный Международный форум поставщиков атомной отрасли "АТОМЕКС 2017", организованный Госкорпорацией "Росатом". Это уже девятый по счету "АТОМЕКС": мероприятие проходит с 2009 года и имеет заслуженную репутацию уникальной площадки, где в режиме прямого диалога поставщиков и заказчиков обсуждаются актуальные вопросы закупочной деятельности и вырабатываются предложения по наиболее волнующим предпринимателей вопросам.

В этом году деловую программу форума открыла пленарная дискуссия "Организация закупок в глобальных высокотехнологичных компаниях. Вызовы и тенденции". В ней приняли участие такие эксперты, как генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, депутат Государственной Думы, координатор проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта, заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Рачик Петросян и другие. Также в первый день прошли панельная сессия "Вектор развития Госкорпорации "Росатом" и семинар, посвященный системе закупок, МТО и управлению качеством Росатома, где специалисты Госкорпорации рассказали о типизации технических требований к приобретаемой продукции, аудитах достоверности данных изготовителей, подрядчиков, исполнителей, а также о требованиях по оценке соответствия и унификации оборудования для АЭС. Во второй и третий дни работы "АТОМЕКС 2017" проводились круглые столы и мастер-классы для отечественных и зарубежных поставщиков. На информационных секциях участники делились своей закупочной практикой, а на презентационных сессиях 56 компаний-поставщиков представили свои проекты, продукцию и услуги.

Всего "АТОМЕКС 2017" собрал 2932 участника из 12 стран – то есть на 30% больше, чем в прошлом году. Из общего количества участников более 75% – это представители 1100 компаний-поставщиков, число которых увеличилось в два с половиной раза по сравнению с предыдущим форумом. Более 60% поставщиков являются представителями малого и среднего бизнеса.

Все три дня в рамках работы Форума проходила выставка "АТОМЕКС". Выставочная площадка этого года объединила 111 экспозиций компаний-поставщиков и предприятий-заказчиков, были представлены продукция и услуги для атомной промышленности по десяткам различных направлений. Традиционным участником выставки в разделе "Электротехническое оборудование, кабельная продукция" стал Завод "Энергокабель".

Завод – давний поставщик Концерна "Росэнергоатом" – представил посетителям выставки широкий спектр изделий:

кабели силовые на номинальное напряжение до 6 кВ;

кабели малогабаритные;

кабели контрольные;

кабели для систем пожарной сигнализации;

кабели для цепей управления и контроля;

кабели для систем управления и сигнализации;

кабели и провода для электрических установок;

провода и шнуры соединительные;

кабели, провода и шнуры различного назначения.

Особенным вниманием пользовалась продукция для атомных электростанций, которая систематически выпускается на Заводе "Энергокабель" с 2012 года. Речь идет о созданной в сотрудничестве со специалистами ОАО "ВНИИКП" серии кабелей для цепей управления и контроля, к которым были специально разработаны трудногорючие защитные оболочки из особых материалов. К настоящему времени кабели этой серии уже доказали свое высокое качество и подтвердили уникальность характеристик на практике: они применены на действующих, строящихся и реконструируемых энергоблоках Курской, Нововоронежской, Кольской, Калининской, Ростовской, Белорусской и Ленинградской АЭС. Это не имеющие аналогов кабели марок КУППмнг(А)-HF ТУ 3561-441-00217053-2012, КУППмнг(А)-FRHF ТУ 3561-441-00217053-2012, КУППлнг(А)-FRHF и КУППнг(А)-FRHFТУ 3561-442-00217053-2012.