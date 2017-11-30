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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провел встречу с Халедом Аль-Фалихом

Александр Новак провел встречу с Халедом Аль-Фалихом

30 ноября 2017, 15:49
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халедом Аль-Фалихом.

Основной темой встречи стало взаимодействие в многостороннем формате в рамках соглашения ОПЕК+. Александр Новак отметил эффективность процесса ребалансировки нефтяного рынка в рамках "венских соглашений".

Стороны также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в энергетике в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Короля Саудовской Аравии Сальмана Аль-Сауда.

Компания: Министерство энергетики РФ
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