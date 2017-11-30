Александр Новак провел встречу с Халедом Аль-Фалихом

VII шахматный турнир "ФСК ЕЭС"
30 ноября 2017, 15:49
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халедом Аль-Фалихом.
Основной темой встречи стало взаимодействие в многостороннем формате в рамках соглашения ОПЕК+. Александр Новак отметил эффективность процесса ребалансировки нефтяного рынка в рамках "венских соглашений".
Стороны также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в энергетике в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Короля Саудовской Аравии Сальмана Аль-Сауда.