Baidu и Xiaomi создают IoT-альянс

Китайские аналоги Google и Apple — Baidu и Xiaomi — объединятся для разработки систем на основе интернета вещей и искусственного интеллекта. ИТ-гиганты совместно займутся созданием устройств с использованием компьютерного зрения, глубокого обучения и других ИИ-технологий.

Два китайских технологических гиганта Baidu и Xiaomi объединят свой опыт в разработке аппаратных и программных решений для создания устройств на базе IoT и ИИ. Компании объявили о своем сотрудничестве на первой конференции IoT-разработчиков в Пекине, организованной Xiaomi.

Как пишет TechCrunch, партнеры будут создавать новые устройства с использованием технологий распознавания голоса, компьютерного зрения и глубокого обучения. Baidu также планирует проводить обширные исследования в сфере строительства беспилотных систем и в области виртуальной и дополненной реальности. Предполагается, что Xiaomi окажет ей поддержку.

Baidu считается китайским аналогом Google. Как и американский гигант, компания из КНР разрабатывает робомобили и системы на основе искусственного интеллекта. Baidu оценивается в $86 млрд и входит в тройку самых дорогих китайских компаний, котируемых на бирже. Xiaomi следует по пути Apple и захватывает рынок смартфонов как в Китае, так и в Индии. Общее количество подключенных к сети устройств, реализованных Xiaomi, уже перевалило за 85 млн.

У компаний уже есть опыт сотрудничества. Некоторые устройства Xiaomi оснащены операционной системой DuerOS на базе искусственного интеллекта, разработанной Baidu. Компании планируют и дальше совместно работать над совершенствованием ОС.

Объединение сил поможет двум китайским компаниям составить конкуренцию зарубежным гигантам Amazon, Google, Microsoft и Apple. Для Китая устранение конкурентов — это необходимость, продиктованная новой стратегией развития. К 2030 году страна планирует стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и увеличить объем внутреннего рынка ИИ-решений до $150 млрд. Чтобы выполнить этот план китайское Министерство науки и технологии создало группу разработки ИИ-технологий, в которую вошли Baidu, Tencent и Alibaba.

Источник: Хайтек