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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более шести тысяч юных ставропольчан посмотрели спектакль по электробезопасности "Тайна королевы Молнии"

Более шести тысяч юных ставропольчан посмотрели спектакль по электробезопасности Тайна королевы Молнии

30 ноября 2017, 14:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО

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За пять месяцев творческая труппа Ставропольского театра кукол дала более 30 постановок спектакля по теме электробезопасности, инициированного МРСК Северного Кавказа и филиалом Общества "Ставропольэнерго". Гастроли прошли в Ставрополе, Пятигорске, Изобильном, Ессентуках, Железноводске, Буденновске, Нефтекумске, Светлограде. Не осталась без внимания детская аудитория сельских поселений: электротриллер с большим успехом был показан юным зрителям сел Александровское, Новоселицкое, Степное, Левокумское.

В результате этого гастрольного турне более шести тысяч мальчишек и девчонок познакомились с правилами обращения с электроприборами и совершили увлекательное путешествие в страну Электро. Судя по аншлагам в залах, новый жанр театрального искусства – электротриллер – полюбился юным театралам и их родителям.

- Я советую всем ребятам сходить и посмотреть "Тайну королевы Молнии". Это очень увлекательный и познавательный спектакль, - поделилась впечатлениями второклассница Алина Смолина. - Многих правил обращения с электричеством я не знала, но теперь всегда буду осторожна и внимательна.

- Действительно, даже мы, взрослые, порой не замечаем, как невзначай выдергиваем шнур из розетки мокрыми руками или пытаемся включить неисправный фен. Конечно же, этого категорически делать нельзя! Как мама двоих детей я искренне благодарна творческому коллективу театра и энергетикам, что таким ненавязчивым, но очень действенным способом они обучают правилам и заставляют задуматься о собственной безопасности не только детей, но и взрослых, - высказалась после просмотра спектакля жительница Железноводска Виктория Гончарова.

До начала зимних каникул гастрольный тур театра кукол продолжится в Невинномысске и селе Кочубеевском. Задача энергетиков, реализующих комплексную программу мероприятий по профилактике случаев травматизма сторонних лиц таким нетривиальным способом, в содружестве с театральными деятелями, закрепить у максимального количества детей знания о правилах электробезопасности.

Справка:
Заказчиком детского спектакля на тему электробезопасности выступили МРСК Северного Кавказа и ее филиал "Ставропольэнерго" (входит в группу компаний "Россети"). Оригинальный сценарий постановки был написан при участии энергетиков. В поисках новых форм и методов пропаганды правил электробезопасности специалисты сетевой компании обращаются к самым нестандартным и креативным проектам. По их мнению, если в результате такой работы хотя бы одного ребенка удастся предостеречь от беды, задачу можно считать выполненной.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

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