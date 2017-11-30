Британская группа хочет увеличить производство "зеленой" стали

Британская группа GFG Alliance, в состав которой входит производитель стали и проката Liberty House, совершивший за последние два года ряд поглощений, заявляет о намерении расширить выплавку стали в Великобритании от нынешних 1,1 млн. т до 5 млн. т в год в течение пяти лет.

Для этого компания планирует реализовать программу "Greensteel", предусматривающую выплавку стали в электропечах из металлолома при использовании электроэнергии, полученной из возобновляемых источников. Как заявляет Джей Хамбро, директор по инвестициям GFG, использование таких технологий позволяет сократить выбросы углекислого газа на тонну выплавленной стали в 10 раз по сравнению с доменно-конвертерным процессом.

По данным GFG, в настоящее время в Великобритании собирают около 10 млн. т металлолома в год, из которых 7,2 млн. т было экспортировано в 2016 г. При этом в страну поступило из-за рубежа 6,6 млн. т стальных полуфабрикатов и продукции для дальнейшего передела. Как заявляет Джей Хамбро, реализация стратегии компании позволит заместить значительную часть импорта стали, а также значительно увеличит объемы внутренней переработки металлолома.

По оценкам World Steel Association (WSA), за первые десять месяцев 2017 г. в Великобритании было выплавлено 6,31 млн. т стали, на 2,8% меньше, чем в тот же период прошлого года, а в текущем году в целом объем производства составит порядка 7,6-7,7 млн. т. Таким образом после реализации своей программы на долю GFG будет приходиться более 40% выплавки стали в стране.

Правда, компания признает, что пока не решила вопрос с финансированием своих проектов. Возможно, указывая на их "зеленую" составляющую, она рассчитывает на поддержку со стороны британских или европейских структур.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"