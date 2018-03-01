Число обнаруженных с начала года в Московском регионе случаев энерговоровства приближается к 3 000

Почти 3 000 случаев незаконного пользования электроэнергией обнаружили специалисты Московской объединенной электросетевой компании (входит в ГК "Россети") с начала текущего года. Рейды по выявлению хищений энергоресурсов проходят на постоянной основе в рамках специальной акции компании "Честный киловатт".

С января по октябрь 2017 года энергетики ПАО "МОЭСК" составили более 2 500 актов о безучетном потреблении электрической энергии, в объем "полезного отпуска" включено 285 млн кВтч. Это значит, что потребителям, ранее допустившим безучетное электропотребление, выставлено к оплате почти 950 млн рублей.

Кроме того, более 440 актов были составлены в отношении потребителей, нарушающих закон и пользующихся электрической энергией в отсутствии договора энергоснабжения. В этом случае электропотребление считается бездоговорным. Согласно актам, его объем превысил 360 млн кВтч, а стоимость – несколько сотен миллионов рублей.

При обнаружении несанкционированного потребления электрической энергии, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г., виновник получает внушительный счет на оплату незаконно потребленных киловатт, стоимость которых по методике, прописанной в постановлении, существенно превосходит стоимость законно потребленного электричества. Кроме того, недобросовестные потребители, вмешиваясь в работу энергосистемы и энергоучета, создают риски снижения качества электроснабжения своих добросовестных соседей.

Если вам стало известно о случаях энерговоровства, сообщите о них по телефону горячей линии МОЭСК 8 (499) 951-06-49.