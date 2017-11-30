Энергетики "Т Плюс" в 2017 году обновили внешний вид 14 ЦТП в центре Перми

Пермский филиал "Т Плюс" и ООО "Пермская сетевая компания" получили благодарность ТСЖ микрорайона Парковый за активное участие в краевом проекте "Формирование современной городской среды". Горожане выразили признательность энергетикам за работы по обновлению внешнего вида ЦТП-20 на ул. Василия Каменского, 2а в Перми. От данного теплосетевого объекта тепло и горячая вода поступает в ряд домов по проспекту Парковый в Дзержинском районе города.

В рамках подготовки к зиме подрядные организации под контролем специалистов ООО "ПСК" провели покраску стен ЦТП, заменили оконные стекла на антивандальный поликарбонат, а также сделали односкатную крышу, чтобы на теплосетевом объекте не скапливался снег и не формировались сосульки в период оттепели. Таким образом, обновленное ЦТП комплексно вписалось в благоустроенный двор.

Напомним, в городах Прикамья под эгидой губернатора Максима Решетникова реализуется проект "Формирование современной городской среды", в рамках которого в пермских дворах проходит асфальтирование дорожек, устанавливаются детские и спортивные площадки, высаживаются деревья и кустарники. Благоустройство дворовых территорий идет с учетом пожеланий граждан.

По словам главного инженера – технического директора ОСП "Пермская" ООО "Пермская сетевая компания" Вячеслава Ермакова, только в центральных районах Перми энергетики в 2017 году обновили внешний вид 14 ЦТП. "Наши центральные тепловые пункты, как правило, стоят во дворах – каждый день их видят сотни жильцов, мимо них ходят мамы с колясками, рядом играют дети. Мы заинтересованы в том, чтобы эти объекты не только надежно выполняли свою функцию по теплоснабжению, но и гармонично вписывались в городскую среду".

Добавим, что летняя ремонтная кампания пермских энергетиков "Т Плюс" проходила в рамках федеральной программы "Re: Конструкция – 2017", предусматривающей двухкратное увеличение объема перекладки теплосетей в Перми. В результате было обновлено 22,6 км магистральных и распределительных теплосетей на главных городских улицах во всех районах краевой столицы. Особенностью ремонтной кампании стало обязательное восстановление благоустройства на всех объектах – укладка дорожного покрытия, восстановление тротуаров, отсыпка газонов и прочее. Следовательно, помимо обеспечения надежного теплоснабжения горожан, энергетики внесли значительный вклад в создание комфортной городской среды.

