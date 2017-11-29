Энергетики филиала "Свердловэнерго" выявили ущерб на сумму более 9 млн рублей из-за применения потребителями "заряженных" приборов учета

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" в рамках работ по снижению потерь электроэнергии изъяли у потребителей "заряженные" приборы учета. Ущерб от действий недобросовестных потребителей составил более 9 млн рублей.

Так, например, в г. Сысерти в одном из гостиничных комплексов был выявлен факт безучетного потребления на 1,06 млн кВт*ч. Итоговый счет от сбытовой компании составил 6, 1 млн рублей. Еще один нарушитель обнаружился в поселке Прохладный Белоярского района. Объем безучетного потребления электроэнергии составил 0,561 млн кВт*ч на общую сумму 3, 2 млн рублей. В обоих случаях использовались "заряженные" приборы учета.

По выявленным фактам энергетиками филиала "Свердловэнерго" направлены в местные правоохранительные органы заявления на возбуждение уголовных дел по ст. 165 п. 1 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Наказание по данной статье варьируется от штрафа до 200 МРОТ до лишения свободы на срок до двух лет.

Отметим, что "заряженным" называют счетчик, в который незаконно размещаются посторонние устройства с целью занижения объемов потребления. Принцип работы таких приборов учета электроэнергии прост: либо счетный механизм отключается пультом дистанционного управления, либо постороннее устройство уже обеспечивает занижение результатов измерений.

Зачастую такие приборы учета продают мошенники под видом "умного" или энергосберегающего устройства, позволяющего сэкономить на счетах за оплату электропотребления. Добиться ответственности этих "продавцов" крайне сложно. Чаще всего от их действий страдают потребители. В результате выявленного хищения электроэнергии у потребителя возникает большой долг, который сложно сразу оплатить. Энергосбытовая организация подает в филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" заявку на ограничение режима энергоснабжения, которую специалисты сетевой компании обязаны исполнять.

Энергетики филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" обращаются ко всем жителям Свердловской области - не поддавайтесь на уловки и рекламу мошенников! У энергетиков накоплен богатый опыт по выявлению и экспертизе "заряженных" счетчиков, фиксации неучтенного потребления и его взыскания. Работа ведется совместно с полицией и по каждому случаю возбуждаются и административные, и уголовные дела.

Более того, применение таких приборов учета может обернуться трагедией. Зафиксированы случаи, когда приборы учета с незаконной впайкой возгорались и приносили порчу имуществу и вред здоровью потребителей.

Всего за 10 месяцев этого года на территории Свердловской области специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" провели 1 184 рейда по выявлению неучтенного потребления электроэнергии. Всего проверка прошла в 398 населенных пунктах.

В результате было выявлено более 9,3 млн кВт*ч неучтенной электроэнергии среди физических лиц и порядка 14,6 млн кВт*ч неучтенного потребления электроэнергии среди юридических лиц. По итогам рейдов наибольшее количество фактов неучтенного электропотребления зафиксировано в бытовом секторе. Энергетики составили 1 628 актов.