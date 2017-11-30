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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС усиливает техническую оснащенность энергетиков Западной Сибири

ФСК ЕЭС усиливает техническую оснащенность энергетиков Западной Сибири

30 ноября 2017, 12:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

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ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") до конца года увеличит парк авто- и спецтехники в Западной Сибири на 19 единиц. Транспортные средства помогут энергетикам обеспечить надежное функционирование электросетевого комплекса трех регионов Западной Сибири, улучшат условия труда сотрудников.

В текущем году энергетики Западной Сибири уже получили 17 машин, среди которых полноприводный тягач с полуприцепом для транспортировки вездеходов, грузовые автомобили с кранами-манипуляторами, автогидроподъемники с рабочей высотой подъема до 30 метров.

В числе новых единиц спецтехники два снегоболотохода "Тром-8". Полноприводные восьмиколесные машины способны передвигаться по бездорожью, заболоченной местности, преодолевать русла рек и озер, глубокий снежный покров, адаптированы к работам в условиях низких температур. Эксплуатационные расходы вездехода в несколько раз ниже расходов на гусеничную технику.

Автопарк энергетиков западно-сибирского региона включает 350 единиц. В большинстве это колесные и гусеничные вездеходы, используемые для доставки ремонтного персонала и такелажа к месту работы, обеспечения бытовых условий и проживания.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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