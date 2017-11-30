Филиал МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" обеспокоен нарушениями охранных зон ЛЭП

Объекты, построенные или установленные вопреки законам прямо под высоковольтными линиями электропередачи филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго", несут смертельную опасность. Из-за упорного стремления граждан возводить как можно больше и использовать объекты разного назначения в охранных зонах ЛЭП без согласования, могут страдать не только они сами. Между тем, у любой ЛЭП есть охранная зона, где строить и размещать запрещено. Особые условия использования земельных участков в зонах электроустановок определены Постановлением Правительства РФ.

Специалисты Службы технической эксплуатации и организации ремонта филиала "Каббалкэнерго" провели очередные осмотры по выявлению нарушений в охранных зонах линий электропередачи напряжением 35-110 кВ, в ходе которых оценили масштаб бедствия и отметили неутешительную динамику: количество случаев нарушения охранных зон ЛЭП становится больше.

Один из адресов – селение Атажукино Баксанского района. Непосредственно под проводами линии 110 кВ "БаксанГЭС-Кызбурун-110" расположены частные жилые дома, гаражи, постройки садового и хозяйственного назначения, что препятствует эксплуатации высоковольтной линии из-за невозможности подъезда к ней спецтехники. Неоднократные претензии энергетиков и таблички на опорах о запрете размещения в пределах охранной зоны никого не смущают. Логика такая: если можно соседу, то можно и мне. Однако даже при существовании права собственности на землю нельзя забывать о здравом смысле при использовании буквально каждого метра для рационального – в кавычках – строительства.

Проблема набирает обороты также в сельских поселениях Герменчик и Черная Речка Урванского района. Охранные зоны линий 110 кВ "ПТФ-Нарткала" и "Нарткала-Прохладная-1" жители заполонили строениями, фермами, котельными, хозпостройками, складами и т.п. Энергетики обеспокоены тенденцией повального несоблюдения правил проведения работ в охранных зонах и безнаказанностью инициаторов и призывают быть ответственными, так как речь идет не только о букве закона, но и безопасности.

Вопиющие случаи нарушений зафиксированы в охранной зоне линии 110 кВ "Прохладная-Тяговая-Майская" в городе Майский и в г. Чегем по ходу линии "Чегем-2-Нальчик". Энергетики обращают внимание на практически целые улицы, напичканные объектами, расположенными с грубейшими нарушениями, что создает ежедневную угрозу жизни и здоровью населения и может стать причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса КБР.

Немалую опасность представляет и само выполнение земельных работ без разрешения электросетевой компании, размещение нежилых объектов - стоянок автомобилей, строительных складов, объектов торговли, АЗС. Это требует самого пристального внимания не только энергетиков, но и со стороны контрольных органов и служб.

Вопрос о нарушениях в охранных зонах ВЛ-35 кВ "Чегем-2 - Лечинкай", "Чалмас - Адыл-Су", "Адыл-Су - Терскол" и линии "Лечинкай - Нижний Чегем" на сегодняшний день, особенно в условиях прохождения зимнего периода, также стоит остро. Захватив "свободные" места под ЛЭП, население устанавливает сооружения, не задумываясь о собственной безопасности, не говоря о сохранности животных. Например, как в случае с загоном для коров в охранной зоне ЛЭП между г. Чегем и с. Лечинкай.

"Находчивость" жителей Лечинкая не знает предела: одни в границах охранных зон ЛЭП складируют и хранят материалы, другие "заперли" опоры линий электропередачи в своих дворах и даже сделали их венцом крыш строений. Стоит заметить, смертельно опасным!

Филиал "Каббалкэнерго" пытается вести диалог с собственниками, но те даже не выходят, когда к ним приходят специалисы, не говоря о добровольном устранении нарушений. И так поступают практически везде, включая п. Эльбрус, Нейтрино, Терскол с гостиницами, беседками, базами отдыха, беспорядочными навалами стройматериалов в охранных зонах ЛЭП. Особую опасность это представляет в преддверии и во время новогодних праздников.

Вопрос о нарушениях в охранных зонах ЛЭП требует консолидации усилий всех заинтересованных структур. Несмотря на то, что в филиале "Каббалкэнерго" эта работа организована и регламентирована рядом нормативных документов, решать проблему на территории ответственности компании без поддержки других ответственных структур проблематично.

Чтобы не случилось беды, энергетики направляют запросы в управление "Ростехнадзора", инициируют проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами особых условий использования земельных участков, обращаются в администрации муниципальных образований, прокуратуру, МВД об организации проверок разрешительных документов на строительство, а также их законности и обоснованности.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160. Для обеспечения сохранности, создания безопасных условий эксплуатации электрических сетей охранные зоны для воздушных линий электропередачи установлены вдоль линии в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на следующем расстоянии: ВЛ-0,4 кВ – 2 метра, ВЛ-10 кВ – 10 метров, ВЛ-35 кВ – 15 метров, ВЛ-110 кВ – 20 метров.