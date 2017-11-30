Госдума открыла "зеленый коридор" для проектов Национальной технологической инициативы

Депутаты готовы создать необходимые нормативно-правовые условия для преимущества российских компаний, реализующих проекты на рынках Национальной технологической инициативы (НТИ), а также снять законодательные ограничения, тормозящие скорость внедрения изменений. Об этом рассказал руководитель экспертного совета по реализации НТИ при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко на первом заседании экспертного совета, которое состоялось в Госдуме РФ 24 ноября.

"Я пригласил представителей всех профильных комитетов, деятельность которых так или иначе затрагивает процесс реализации НТИ. В их лице лидеры рынков получат надежных партнеров, которые будут оказывать законодательную поддержку в реализации инициативы. Каждый из депутатов, представляющих свой комитет, может предметно начать взаимодействие с лидерами нетов (рынков НТИ .net - прим.) и с профильными федеральными министерствами - Минпромторгом, Минкомсвязи, Минэнерго и т.д.", - сообщил Денис Кравченко.

Депутат подчеркнул, что жизнь меняется настолько стремительно, что законодательство за ней просто не успевает.

"Чтобы стать мощными игроками на рынках будущего, необходимо пересмотреть ряд законодательных ограничений, которые в современных условиях не дают нам быстро и динамично развиваться. Мы будем внимательно, взвешенно и последовательно заниматься решением этого вопроса, с учетом мнений специалистов и экспертов профильных комитетов Госдумы", - отметил Денис Кравченко.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева напомнила, что в сентябре 2017 года правительство РФ утвердило положение о разработке и реализации "дорожных карт" по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для НТИ. Теперь рабочие группы НТИ получили возможность предлагать конкретные законодательные инициативы.

"Я бы хотела поблагодарить Вячеслава Викторовича [Володина] за то, что позволил создать на площадке Госдумы “зеленый коридор” для реализации НТИ. Это поможет обеспечить быстрое принятие тех нормативно-праваовых актов, которые нам, как кислород, необходимы, чтобы запустить действительно новые проекты", - сказала Светлана Чупшева.

Глава АСИ сообщила, что считает необходимым разработать отдельный законопроект о реализации НТИ.

"В долгосрочной перспективе мы рассматриваем возможность утвердить отдельный закон о НТИ, который бы укрепил достигнутые результаты и позволил бы масштабировать эти результаты", - сказала Светлана Чупшева.

Если депутаты начнут включаться в формирование нормативно-правовых условий для рынков НТИ на ранней стадии, они смогут оценить все риски и создать конкурентные преимущества российским компаниям за счет более эффективного законодательного регулирования, считает директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков.

"В наших законопроектах будут как вещи, которые абсолютно необходимы, так и вопросы, ответы на которые мы не знаем. Это значит, что нам с вами нужно вместе выстроить кооперацию, где депутаты Госдумы будут включаться не только на финальном этапе принятия решений, но и будут участвовать в наших рабочих группах, понимая весь контекст - где какая мировая конкуренция, где интересы безопасности, которые безусловно необходимо соблюдать, где интересы качества жизни, а где интересы экономического развития. На балансе этих составляющих нам надо принимать быстрые и мудрые законы, которые продвигают наши рынки вперед", - пояснил Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что компаниям НТИ нужны площадки для эксперимента, где можно ошибаться, но эти ошибки должны быть быстрыми и дешевыми.

Любое промедление может привести к потере рынка и к тому, что российские разработки начнут "утекать" за рубеж.

"Расскажу на конкретном, достаточно болезненном для нашей страны примере. Два года назад у нас был принят закон о беспилотниках, который, прямо скажем, был недостаточно продуман. Авторы законопроекта взяли дословно текст аналогичного американского закона, просто скопировали базовые технологические требования у американцев. Закон не вступил в действие, подзаконные акты не были выпущены, система не заработала. Введя запретительные нормы и не доведя их, мы попали в ловушку, которую нам американцы устроили. Они взяли нашу дорожную карту (по рынку AeroNet – прим.), которую мы к тому времени опубликовали, и прямо по ней начали очень быстро законодательные ограничения снимать. В итоге сейчас для того, чтобы полетел дрон в США, например, на строительных работах, достаточно на смартфоне нажать 2 кнопки - место старта и место назначения, все остальное делается в автоматическом режиме. Сегодня мы эту процедуру легитимно и быстро вообще не можем сделать", - отметил Дмитрий Песков.

Это привело к тому, что одна из ведущих российских компаний - разработчиков беспилотных авиационных систем решила переехать в США. "Переехала, прекрасно растет, капитализация увеличивается в десятки миллионов долларов каждый год", - добавил Дмитрий Песков.

По словам директора направления "Молодые профессионалы" АСИ, существуют сферы, развитию которых может навредить слишком активное регулирование и быстрое принятие законопроектов. Особенно это касается вопросов, однозначных ответов на которые в мире еще нет.

"Главный из этих вопросов - это вопрос о данных. Кто данными владеет, кто ими распоряжается, принадлежат они человеку, компаниям, государству. Каждый из этих путей возможен. Мы видим, как разные страны по-разному капитализируют эти возможности. Например, Китай сегодня берет эти данные, как государство, и отдает бесплатно частному бизнесу. И частный бизнес стремительно растет на основании этого большого объема фактически бесплатно получаемых данных. Они таким образом, хитрым, выигрывают мировую конкуренцию", - сказал Дмитрий Песков.

Источник: АСИ