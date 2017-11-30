Инструменты развития промышленности обсудили на форуме институтов развития в Калуге

28 ноября 2107 г. в г.Калуге директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Ученов принял участие в пленарном заседании Форума институтов развития в рамках ежегодного Калужского промышленно-инновационного форума.

Организаторами мероприятия выступили Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Деловая Россия, Опора России и Фонд развития промышленности.

На площадке форума представители органов власти, бизнеса, государственных институтов развития и банков обсудили вопросы эффективного взаимодействия государственных институтов развития и предприятий реального сектора экономики Центрального федерального округа, проанализировали успешные практики финансирования промышленных компаний, а также представили региональные проекты, обладающие инвестиционной привлекательностью и экспортным потенциалом, с целью их дальнейшего развития.

В ходе пленарной сессии "Российские институты развития: финансирование проектов промышленных компаний" Алексей Ученов рассказал об инструментах поддержки промышленности, отметив при этом такие механизмы, как Фонд развития промышленности, Государственная информационная система промышленности, специальный инвестиционный контракт и другие.

"Промышленное развитие является одним из ключевых приоритетов для формирования диверсифицированной и устойчивой экономики. Этому, в первую очередь, способствует активная реализация государством целенаправленной промышленной политики. Большинство инструментов, реализуемые нами в рамках этой работы, показывают хорошие результаты. Вместе с тем, нами постоянно ведется донастройка этих механизмов исходя из интересов отечественной промышленности", – подчеркнул Алексей Ученов.

