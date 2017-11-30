КТК обновила оборудование на 12 центральных тепловых пунктах

В ноябре 2017 года Кировская теплоснабжающая компания завершает реализацию в областном центре программы модернизации 12 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Работы направлены на повышение надежности и качества горячего водоснабжения кировчан.

В соответствии с инвестиционной программой на ЦТП устанавливаются новые водоподогреватели взамен изношенных. Именно от работы теплообменного оборудования зависит температура горячей воды, которая поступает в жилые дома. Специалисты КТК демонтировали в ЦТП изношенные и неэффективные водоподогреватели, заменив их на современные интенсифицированные кожухотрубные аппараты. КПД у нового оборудования существенно выше, поэтому модернизация центральных тепловых пунктов позволит подавать кировчанам ресурс стабильного качества.

Стоимость данной программы, по словам заместителя главного инженера АО "КТК" по обеспечению технического состояния Александра Сычевского, порядка 23 млн рублей. Объекты для модернизации были определены Кировской теплоснабжающей компанией в 2016 году по результатам обследования всех ЦТП города Кирова. В результате был уточнен перечень наиболее проблемных центральных тепловых пунктов, где теплообменное оборудование работает неэффективно и откуда поступает наибольшее количество жалоб от потребителей. КТК была подготовлена и согласована с муниципальным образованием программа по реконструкции 24 водоподогревателей на 12 ЦТП.

Все работы – от проектирования и закупки оборудования до их монтажа - были выполнены в течение текущего года, и в настоящий момент находятся в стадии завершения. Последний ЦТП на ул. Дзержинского, 62, подающий горчую воду в 15 жилых домов микрорайона, будет введен в эксплуатацию до конца этой недели.

- Мы меняем старые водоподогреватели с латунными трубками, изготовленные еще в 70-е 80-е гг. прошлого века на современные интенсифицированные водоподогреватели из нержавеющей стали, - поясняет Александр Михайлович. - Это позволит меньшими затратами, меньшим весом оборудования обеспечить те же требуемые характеристики данных ЦТП.

По его словам, в 2018 году работы по замене водоподогревателей будут продолжены. На данный момент уже выполнены проектные работы по модернизации оборудования на 10 ЦТП.

Директор компании "Су Спецстрой" Иван Вшивцев не без гордости показывает оборудование, установленное на ЦТП-145 (Металлургов, 5-а). Этот тепловой пункт питает 39 жилых домов и 2 социальных объекта, поэтому работы на нем – предполагающие ограничения горячего водоснабжения – велись его компанией ускоренными темпами. За трое суток три бригады, работавшие круглосуточно, полностью демонтировали старое оборудование и установили новые подогреватели.

"После реконструкции люди приходят, говорят, что вода стала горячая, стало комфортнее мыться, - рассказывает Иван Сергеевич. - Наша компания одновременно осуществляет монтаж циркуляционных насосов, обеспечивая тем самым непрерывную подачу горячей воды. Теперь ее не нужно будет пропускать по утрам. На данном ЦТП мы установили новые циркуляционные насосы по системе отопления, и нормализовался температурный режим в домах граждан. Люди даже стали жаловаться на то, что в домах стало слишком жарко".

После установки водоподогревателей компания-подрядчик проводит работы по окраске двухкомпонентной эмалью труб внутри ЦТП и изолирует сами теплообменники с помощью К-флекса – вспененного каучука с очень хорошими теплоизоляционными характеристиками. Но эти процессы уже не влияют на горячее водоснабжение потребителей.