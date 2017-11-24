Контрольная комиссия ЕЭСК рассмотрела обращения жителей поселка Широкая Речка

В Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК) состоялось очередное заседание Контрольной комиссии по вопросам технологического присоединения к электросетям. В мероприятии приняли участие руководители блоков техприсоединения ОАО "МРСК Урала" и АО "ЕЭСК", представители Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга и общественных организаций.

На повестку заседания были вынесены два проекта подключения к сетям объектов в поселке Широкая Речка. В первом случае технологическое присоединение частного жилого дома оказалось затруднено ввиду природных условий: участок заявителя находится в заболоченной местности, куда спецтехника сможет безопасно проехать только в зимний период после промерзания грунта. Заявителю разъяснили механизм установки воздушной линии электропередачи, и он согласился перенести сроки подключения. Строительно-монтажные работы будут выполнены к концу февраля 2018 года. Энергетики также обозначили заявителю необходимость своевременно устранить все выданные при осмотре электроустановки замечания в зоне ответственности потребителя.

Проблема подключения объекта другого заявителя оказалась комплексной: участок окружен землями иных владельцев – физических и юридических лиц и землями лесного фонда, при этом проект планировки и межевания территории отсутствует. После сложного согласования проекта электроснабжения со всеми заинтересованными лицами проект был пересмотрен и в конечном итоге согласован в судебном порядке. Согласно мировому соглашению технологическое присоединения должно осуществиться в марте 2018 года, а строительно-монтажные работы начаты в декабре после получения согласования Главархитектуры.

Однако представители городской Администрации тут же озвучили свои замечания. Как выяснилось, данный участок находится в зоне сельскохозяйственного назначения, и владелец не имеет право использовать территорию под индивидуальное жилищное строительство, как заявлено в техническим условиях. Клиенту было предложено два варианта решения проблемы: изменение технических условий с учетом строительства объекта сельского хозяйства вместо частного дома, либо разработка проекта планировки квартала. По итогу заседания было принято решение об организации клиенту индивидуальных консультаций с представителями Главархитектуры г. Екатеринбурга, проектировщиками и юристами для помощи в сложившейся ситуации и ускорения процесса подключения участка к сетям.

Напомним, Контрольная комиссия по технологическому присоединению является удобным и эффективным методом взаимодействия с заявителями в случаях, когда реализация проектов электроснабжения осложнена объективными факторами. Подать свою заявку на рассмотрение комиссии может любой клиент компании по электронной почте tp@eesk.ru или через Единый центр поддержки клиентов по номеру 8-800-2501-220.