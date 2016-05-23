6 декабря 2017 г., с 15:00 до 17:00 в Москве, на ВДНХ, Павильон 75,
в рамках XX Международной выставки
"Электрические сети России – 2017" пройдет круглый стол "Умная безопасная энергетика".
Организаторы: Оргкомитет инициативы "Экспорт высокотехнологичной безопасности", РНК СИГРЭ, научно-технический журнал "Энергия единой сети".
Целью проведения круглого стола является диалог представителей экспортно-ориентированных отечественных производителей электротехнического оборудования и высокотехнологичных решений для электросетевого комплекса, в том числе в области информационных технологий, о возможностях и вызовах для отечественных производителей в работе на зарубежных рынках основанном на возрастающем стремлении государств обеспечить свой технологический суверенитет, а также минимизировать риск утраты контроля над собственной критической инфраструктурой в такой чувствительной сфере как электроэнергетика.
В работе круглого стола примут участие представители зарубежных стран, будут сделаны доклады специалистами РНК СИГРЭ, отечественных разработчиков и производителей по таким направлениям как адаптивное управление электрическими сетями, безопасность киберфизических систем в электроэнергетике, технология высокотемпературной сверхпроводимости, технология "Цифровая подстанция" и другие.
Ссылка на регистрацию: https://umnaya-energetika.timepad.ru/event/617201/