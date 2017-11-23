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Отраслевые новости: Энергетика

ЛуТЭК стал победителем смотра АО "ДГК" на лучшее противопожарное состояние

ЛуТЭК стал победителем смотра АО ДГК на лучшее противопожарное состояние

30 ноября 2017, 12:48
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК

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Центральная конкурсная комиссия АО "Дальневосточная генерирующая компания" присудила 1-е место Лучегорскому топливно-энергетическому комплексу (ЛуТЭК) в смотре на лучшее противопожарное состояние структурных подразделений и филиалов в 2017 году.

В период проведения смотра в филиале "ЛуТЭК" выполнены мероприятия по улучшению противопожарного состояния цехов, участков, служб на общую сумму 2,7 миллиона рублей. Приобретено новое пожарно-техническое оборудование. Выполнены монтаж и ввод в эксплуатацию автоматической установки пожарной сигнализации на семи объектах цеха тепловой автоматики и измерений и цеха централизованного ремонта. Произведена перезарядка 28-ми передвижных и 493-х переносных огнетушителей.

Также проведена антикоррозийная защита металлоконструкций кабельных коробов и стеллажей в кабельном хозяйстве энергоблоков 100 мегаватт. Отремонтированы бортовые ограждения масло-приемных устройств трансформаторов ячеек №№ 13, 14, 15 на открытом распределительном устройстве 220 кВ. Заменен пожарный трубопровод протяженностью 100 метров вдоль размораживающих устройств вагоноопрокидывателя 2А цеха топливоподачи. Произведена огнезащитная обработка вновь проложенных кабелей в главном корпусе блоков 200 мегаватт и т.д.

В рамках смотра прошли соревнования на первенство ЛуТЭКа среди нештатных пожарных формирований, в которых приняли участие 11 цеховых команд.

При подведении итогов смотра основными критериями стали отсутствие чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и загораниями, качественная работа по устранению нарушений норм пожарной безопасности, выявленных при проверках органами Государственного пожарного надзора, а также проведение профилактической работы по предупреждению пожаров.

Компания: АО "ДГК"
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