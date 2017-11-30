Медведев назвал высокотехнологичные отрасли будущим российской экономики

Необходимо наращивать импортозамещение в высокотехнологичных отраслях, таких как станкостроение и микроэлектроника, власти уже вкладывают средства в их развитие, так как это будущее российской экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Эти отрасли (высокотехнологичные) сложные, но исключительно важные для нас, именно в этом и заключается несырьевой рост. Меры понятны, мы, собственно, их уже начали реализовывать, это вложения в те отрасли, которые вы называете", — сказал премьер в интервью российским телеканалам в четверг, отвечая на вопрос, какие предполагаются меры по развитию таких сложных отраслей, как станкостроение и микроэлектроника.

По словам Медведева, еще совсем недавно РФ приобретала по экспорту 87% станков.

"Сейчас эта цифра по итогам этого года будет уже где-то в районе 70%. Тоже много, но это все равно уже существенная прибавка. Появились, кстати, и крупные игроки на этом рынке, именно сугубо российские", — сказал он.

"Если говорить о станкостроении, то в настоящий момент кредитная поддержка составляет около 3 миллиардов рублей, это только по одному из каналов. Поэтому мы этим занимаемся, мы понимаем, насколько это важно, и понимаем, что в этом будущее нашей экономики, здесь никаких сомнений быть не может", — добавил премьер.

По его словам, такой отраслью, как микроэлектроника и IT, Россия уже занималась. "Тот же самый Зеленоград еще в советский период был создан все-таки как центр развития электроники. Наши ведущие предприятия также появились на основе того, что тогда создавалось. Главное, чтобы они соответствовали тому уровню, который диктует сегодняшняя ситуация",- подчеркнул Медведев.

Он добавил, что часть таких технологий России сегодня "поставили под санкции", чтобы "мы чувствовали себя некомфортно".

"Но мы должны все равно развиваться, и мы все равно должны использовать эти технологии в быту", — убежден премьер.

Источник: РИА Новости