ООО "Башкирэнерго" ведет реконструкцию подстанции 110 кВ "Северная" в г. Уфе

Уфимские городские электрические сети ООО "Башкирэнерго" (дочернее предприятие АО "БЭСК") ведут реконструкцию подстанции 110/6/6 кВ "Северная" в г. Уфе. Работы начались 5 октября и должны завершиться 22 декабря. К настоящему времени энергетики заменили один из двух силовых трансформаторов 25 МВА на более мощный трансформатор 40 МВА. Поскольку подстанция закрытого типа, то для замены силового трансформатора потребовалось разобрать кирпичную стену подстанции возле помещения, где он размещен, и оборудовать технологический проем для демонтажа и выноса старого трансформатора и установки нового. В связи с установкой более мощного трансформатора возникла необходимость разместить токоограничивающие реакторы (ТОР), которые предназначены для уменьшения тока короткого замыкания в аварийных режимах. В специальном помещении были залиты бетонные фундаменты под 6 реакторов. Также энергетики заменили 6 трансформаторов тока на проходных вводах 110 кВ. По окончании работ технологический проем был закрыт сэндвич-панелями.

В эти дни ведутся аналогичные работы по демонтажу второго силового трансформатора 25 МВА с разборкой кирпичной стены и оборудованием технологического проема, с заливкой фундаментов под токоограничивающие реакторы.

В связи с увеличением мощности силовых трансформаторов на территории подстанции 110 кВ "Северная" были заменены два старых маслосборника на один более объемный.

После завершения реконструкции установленная трансформаторная мощность ПС 110 кВ "Северная" возрастет с 50 МВА до 80 МВА. Это создаст условия для технологического присоединения новых потребителей в северо-восточной части башкирской столицы. Этот район является одним из центров массовой жилищной застройки г. Уфы. На месте старого ветхого жилого фонда постройки 1940-1950-х годов здесь появляются многоэтажные современные дома, где проживают или еще справят новоселье десятки тысяч уфимцев. Все это и рождает спрос на дополнительные мегаватты. Реконструкция подстанции позволит также обеспечить электроэнергией новые предприятия бытового и коммунального сектора, социальные учреждения.