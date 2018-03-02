"Оренбургэнерго" - организация высокой социальной эффективности

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" филиалу ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" присуждены вторые места в трех номинациях: "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы", "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы".

Церемония награждения состоялась в Доме Советов 30 ноября 2017 года в рамках заседания Оренбургской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Инициатором конкурса выступило Министерство труда и занятости населения Оренбургской области. Цель конкурса - определить организации с высокой социальной эффективностью.

Дипломы представителям "Оренбургэнерго" вручил министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин.

- В филиале "Оренбургэнерго" кадровая политика ориентирована на раскрытие возможностей каждого сотрудника. В компании ценят стремления работников к росту и развитию, - рассказывает заместитель директора по экономике и финансам филиала "Оренбургэнерго" Константин Полуэктов.

На предприятии созданы все условия для развития профессионального, творческого и спортивного потенциала работников. Сотрудники повышают квалификацию на специальных курсах, тренингах, семинарах, действуют программы наставничества и кадрового резерва, совершенствуется система внутренних коммуникаций.

В филиале "Оренбургэнерго" большое значение уделяется внутрикорпоративной деятельности: проводятся праздники и конкурсы для работников и их детей. Для любителей активного образа жизни также созданы все условия. Сотрудники могут сами выбрать, какой вид спорта им больше по душе: силовая нагрузка в тренажёрном зале, теннис, бильярд, волейбол, йога.

В течение 2017 года 1859 энергетиков сдали нормы ГТО. По предварительным данным знаки отличия получат 700 сотрудников, из них 185 человек удостоены золотого значка, 201 серебряного и 314 - бронзового.

Всего на предприятии трудится 4508 человек - дружный и сплоченный коллектив профессионалов, который обеспечивает электроснабжение Оренбургской области.

