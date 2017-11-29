Президент НАЭК "Энергоатом" и вице-министр энергетики Польши обсудили реализацию проекта "Энергетический мост "Украина - ЕС"

Президент НАЭК "Энергоатом" (Энергоатом) Юрий Недашковский и вице- министр энергетики Польши Анджей Пиотровский обсудили реализацию проекта "Энергетический мост "Украина - ЕС", который предусматривает экспорт электроэнергии с энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС (ХАЭС) в страны Европейского Союза. Встреча Юрия Недашковского и Анджея Пиотровского состоялась 20 ноября в ходе ознакомительного визита польской делегации на ХАЭС.

В состав польской делегации также вошли: директор департамента атомной энергетики Министерства энергетики Польши Йозеф Соболевский, вице-президент компании PGE EJ 1 sp. z o.o. (подразделение польской энергокомпании PGE, созданное для реализации проекта строительства в Польше первой АЭС) Павел Зареба, исполнительный директор по управлению активами энергокомпании Tauron Group Богуслав Олексий и другие.

Комментируя перспективы проекта Юрий Недашковский отметил, что энергомост Украина - ЕС может стать мостом между энергосистемами Северной и Южной Европы.

Он напомнил, что проект "Энергетический мост "Украина - ЕС" одобрен на государственном уровне, уже завершено его техникоэкономическое обоснование, готовится документация для объявления международного конкурса. "Ожидаем, что совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности (Минэнергоуголь), Министерством финансов и Министерством экономики Украины мы завершим соответствующую работу до конца года, и уже в начале следующего будет объявлен международный конкурс", - уточнил Юрий Недашковский.

В то же время, как отметил президент Энергоатома, с точки зрения технической составляющей подготовки проекта работы еще достаточно много. Работы будут проводиться сразу по нескольким направлениям: первое - восстановление ЛЭП 750 кВ на Жешув, второе направление - собственно работы на ХАЭС, предусматривающие модернизацию открытого распределительного устройства станции, с целью безопасного отсоединения второго энергоблока ХАЭС от ОЭС Украины и его присоединения к ENTSO-E. Для этого нужно с опережающим темпом смонтировать блочный трансформатор на третьем энергоблоке станции. Кроме того, необходимо обеспечить резервное питание собственных нужд второго энергоблока ХАЭС за счет дополнительного источника. Третье направление - реконструкция ПС Западноукраинская для того, чтобы разделить ее по классам напряжения: класс напряжения 330 кВ оставить для работы на Украину, а класс напряжения 750 кВ выделить для экспорта на Альбертиршу (Венгрия). Таким образом будет обеспечена выдача мощности второго энергоблока ХАЭС по двум магистральным межгосударственным линиям. Вся эта работа отрабатывается в виде проектных решений, а ее финансирование будет осуществлять инвестор, который победит в конкурсе.

Вице-министр энергетики Польши Анджей Пиотровский выразил надежду на успешное решение всех технических и организационных вопросов, стоящих на пути реализации проекта "Энергетический мост "Украина - ЕС". В ходе встречи Юрий Недашковский и Анджей Пиотровский также отдельно обсудили состояние и перспективы достройки энергоблоков № 3 и № 4.

Справка. В сентябре 2017 г. на заседании Рабочей группы Министерства энергетики и угольной промышленности по реализации пилотного проекта

"Энергетический мост "Украина - ЕС" был рассмотрен и одобрен проект Выводов, сформированных по результатам проведения анализа эффективности осуществления государственно-частного партнерства в рамках указанного проекта. Соответствующие предложения представил Минэнергоугля Украины, международный Консорциум по реализации проекта "Энергетический мост "Украина - ЕС", созданный международными компаниями - Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. (Люксембург) и EDF Trading Limited (Великобритания). Выводы Рабочей группы Минэнергоугля направлены в Минэкономразвития для согласования.

В рамках проекта "Энергетический мост "Украина - ЕС" предполагается изолировать энергоблок № 2 ХАЭС от ОЭС Украины и осуществлять экспорт электроэнергии по двум направлениям: через обновленную ЛЭП 750 кВ на Жешув, а также по действующей ЛЭП на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации западно-украинской ПС.

Это позволит добавить 1 000 МВт мощности АЭС, к существующему экспортному потенциалу "Бурштынского энергоострова", который сегодня обеспечивается исключительно тепловой генерацией (550 МВт).

Целью проекта является создание условий для интеграции ОЭС Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E за счет обеспечения экспорта электроэнергии с энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС в страны Европейского Союза и создание на этой основе механизма финансового обеспечения развития генерирующих мощностей атомной энергетики. Достижение указанной цели будет осуществляться путем:

расширения "Бурштынского энергоострова" (включение в него энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС, ПС 750/330 кВ "Западноукраинская" и межгосударственной ВЛ 750 кВ "Хмельницкая АЭС - Жешув (Польша)";

обеспечения долгосрочного экспорта электроэнергии в страны ЕС и целевого использования полученных НАЭК "Энергоатом" средств в свободно конвертируемой валюте на достройку энергоблоков №№ 3, 4 ХАЭС;

повышения уровня использования и увеличения максимальной мощности ядерных энергоблоков, в том числе Южно-Украинской АЭС и Запорожской АЭС;

создания инструментов, необходимых для привлечения НАЭК "Энергоатом" средств для финансирования развития энергетической инфраструктуры.

Расчетная стоимость проекта в соответствии с ТЭО составляет € 243,5 млн. Проект не требует прямого бюджетного финансирования ни на одном из этапов его реализации. Все мероприятия, предусмотренные в его рамках, будут финансироваться за счет собственных средств частного партнера.