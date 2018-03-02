Пятидесятиметровая колонна, изготовленная на "Атоммаше", установлена на Московском НПЗ

На площадке строительства комбинированной установки переработки нефти "Евро+" Московского НПЗ завершена установка колонны вакуумной перегонки нефти, изготовленной Волгодонским филиалом "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш).

Масса аппарата, по размерам сопоставимого с космическим кораблем "Союз", превышает 500 тонн. Высота — 55 метров, а диаметр широкой части колонны составляет почти 12 метров. Для оптимизации доставки в Москву колонна поставлялась в разобранном виде семью модулями. Посекционный монтаж аппарата выполнялся на площадке Московского НПЗ при участии специалистов Атоммаша. В настоящее время внутри колонны продолжается установка специального оборудования. Аппарат станет частью блока первичной переработки нефти и позволит увеличить производство топлива высокого экологического класса Евро-5 и современного битума.

Вакуумная колонна произведена по лицензии итальянской компании Maire Tecnimont. Общий план качества изделия насчитывал 223 контрольные точки. На заводе-изготовителе модули колонны прошли все ступени контроля с участием представителей Московского НПЗ и зарубежного лицензиара.

Строительство установки "Евро+" началось в 2016 году и на сегодняшний день выполнено более 40% работ. Завершение одного из ключевых проектов второго этапа модернизации Московского НПЗ запланировано на 2018 год.

Справка:

Установка "Евро+" предназначена для первичной переработки нефти и производства компонентов топлив высокого экологического класса Евро-5. "Евро+" заменит сразу пять установок прошлого поколения "малого технологического кольца" и позволит Московскому НПЗ повысить выход светлых нефтепродуктов, а также перейти на увеличенный четырехлетний межремонтный пробег. Заложенные в проект решения позволят "Евро+" работать на экологичном газовом топливе, сократить воздействие на атмосферу до 11% с каждой тонны переработанной нефти.

В проекте "Евро+" активно участвуют ведущие отечественные производители оборудования. Современное крупногабаритное оборудование доставляют в Москву из заводских цехов Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгодонска, Ливен и других городов России.