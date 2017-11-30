Сети 5G придут на замену домашнему Wi-Fi

Американская телекоммуникационная корпорация Verizon сообщила о планах развертывания коммерческих сетей 5G в пяти американских городах уже в 2018 году. Компания считает, что новые сети могут прийти на смену традиционному интернету, а их пользователями могут стать до 30 млн домохозяйств.

Как говорится в опубликованном в среду заявлении Verizon, развертывание коммерческих сетей 5G произойдет в следующем году, компания планирует ввести эти услуги в трех-пяти населенных пунктах, начиная с Сакраменто (штат Калифорния) во второй половине года. О том, в каких еще населенных пунктах будет запущена коммерческая сеть 5G, компания обещает сообщить позднее.

Verizon отметила, что в нынешнем году успешно провела тестовые испытания сетей нового поколения в 11 населенных пунктах. По мнению оператора, данная технология даст потребителям совершенно новые возможности по использованию интернета, IoT (интернета вещей) и потребления мультимедийного контента. По прогнозам Verizon, только в начальной фазе массового развертывания широкополосных 5G-сетей в США ее услугами могут воспользоваться до 30 млн домохозяйств.

Verizon может стать одной из первых компаний в мире, которая развернет коммерческие сети 5G для потребителей. В настоящее время сети 5G тестируются во многих странах, но о планах коммерческого запуска в 2018 году пока объявила только шведская Telia совместно с Intel и Ericsson — запуск сети 5G для общественного использования ожидается в Стокгольме, Хельсинки и Таллине. Первым коммерческим 5G-модемом стал Snapdragon X50, выпущенный американской компанией Qualcomm в октябре прошлого года.

В июле прошлого года в Евросоюзе была принята концепция развития сетей 5G с перспективой запуска коммерческих сетей. Британская BT Group планирует запустить тестовые сети в 2019 году, чтобы вывести ее в коммерческое использование годом позже. В Южной Корее запуск первой коммерческой сети 5G планируется на 2019 год, в Китае — на 2022 год.

Источник: Коммерсант