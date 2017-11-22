Специалисты Удмуртэнерго рассказали представителям бизнеса о техприсоединении

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" прошел круглый стол по вопросам технологического присоединения (ТП) к сетям для представителей малого и среднего бизнеса, администраций сельских поселений Удмуртской Республики. Специалисты компании рассказали гостям о нововведениях в российском законодательстве, касающихся заявителей, использующих энергопринимающие устройства мощностью от 15 до 150 кВт.

Участники встречи узнали, что для повышения доступности технологического присоединения Удмуртэнерго предоставляет предпринимателям дополнительную услугу "Сопровождение техприсоединения", в рамках которой энергетики готовы выполнить весь перечень мероприятий, который предписан заявителю техническими условиями. Энергетики Удмуртэнерго имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре.

Специалисты филиала совместно с руководством муниципальных образований участвуют в утверждении перечня площадок, планируемых к строительству и требующих осуществления техприсоединения в 2017-2018 годах. Кроме того, в МРСК Центра и Приволжья внедрена электронная цифровая подпись, которая дает возможность сократить сроки подписания необходимой документации для получения потребителями услуги техприсоединения. В завершение встречи организаторы ответили на вопросы собравшихся.

Тематические встречи для предпринимателей по вопросам технологического присоединения проводятся в Удмуртэнерго регулярно, в каждом из производственных отделений филиала. Для участия в подобном разъяснительном мероприятии представителям малого и среднего бизнеса достаточно просто обратиться в энергокомпанию.

Технологическое присоединение является одной из основных услуг филиала, которая осуществляется в рамках заключенных с клиентами договоров. Энергетики постоянно совершенствуют систему качества услуг.

Для большего удобства потребителям предоставлена возможность свободного выбора любого из трех типов каналов информационного взаимодействия - очного, заочного и виртуального. На официальном сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" http://www.mrsk-cp.ru работает интернет-приемная. С ее помощью можно дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям компании электроустановок мощностью до 150 кВт с возможностью отслеживания хода ее выполнения в режиме on-line.

Также более подробно с правилами технологического присоединения к сетям Удмуртэнерго можно ознакомиться в Центре обслуживания потребителей филиала (г. Ижевск, ул. Советская, 30) и в пунктах по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей. Получить консультацию также можно, позвонив на круглосуточную прямую линию энергетиков 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно подать и через единый интернет-портал ПАО "Россети" - Портал-тп.рф.

