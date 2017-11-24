УГМК-ОЦМ реализовала первую партию проката из антимикробной меди Cu+. Антимикробная медь Cu+ – это сплавы с содержанием меди выше 60%, превосходящие по антимикробным свойствам даже серебро, и за 2 часа способные уничтожить 99,9% известных патогенных организмов.

Московская компания, сфера деятельности которой – оптовая продажа продуктов питания, приобрела медную фольгу М2 размером 0,05х550 (ГОСТ 1173-2006). Объем первой пробной партии составил 2 тонны. Медную фольгу планируют использовать в процессе изготовления перил, ручек и прочих контактных поверхностей. Компания также уже начала работу по получению сертификата Copper Development Association, чтобы производить собственные изделия с маркировкой Cu+ из проката УГМК-ОЦМ. В России это будет первый подобный опыт по использованию проката Cu+.

Напомним, что 12 октября 2017 года в Екатеринбурге состоялась конференция "Медь, латунь, бронза-2017", на которой УГМК-ОЦМ представила новый продукт для российского рынка – Антимикробную медь торговой марки Cu+, компания также заявила о готовности проводить работу по стимулированию спроса на эту продукцию.

Для России этот рынок потребления – новый, и на сегодняшний день в стране нет производителей медных компонентов для общего пользования. Таким образом, УГМК-ОЦМ открывает этот сегмент рынка для российских производителей и потребителей. Прокат под торговой маркой Cu+ необходим в производстве медицинского оборудования, мебели, деталей и поверхностей с высокой вероятностью прикосновения большого количества людей. Продукция из антимикробного проката УГМК-ОЦМ позволит организовать больше безопасных общественных пространств.