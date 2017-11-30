Уголь едва доехал до Дальнего Востока

По данным “Ъ”, угольные станции "РусГидро" на Дальнем Востоке при подготовке к зиме столкнулись с перебоями в поставках топлива, в октябре графики отгрузок исполнялись менее чем на 40%. Из-за роста мировых цен угольщики предпочитают экспортировать топливо, проблему, по данным "РусГидро", усугубил дефицит подвижного состава. Но к концу ноября ситуацию удалось выровнять, и, по оценкам аналитиков, в начале 2018 года цены угля для энергетиков начнут снижаться.

"РусГидро" при подготовке к осенне-зимнему периоду столкнулось с сокращением поставок угля для своих ТЭС на Дальнем Востоке, следует из письма главы компании Николая Шульгинова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 31 октября (есть у “Ъ”). Проблемы он объясняет тем, что российским угольщикам выгоднее увеличивать поставки угля на экспорт из-за большей доходности, ситуацию также усугубил дефицит подвижного состава. В конце октября на Хабаровской ТЭЦ-3, Благовещенской и Артемовской ТЭЦ запасы угля сокращались, а месячные графики поставок угля исполнялись менее чем на 40%, писал господин Шульгинов. "В перспективе данная ситуация может привести… и к ограничению тепло- и энергоснабжения потребителей в период прохождения осенне-зимнего периода",— сообщал он. Годовой объем потребления угля на ТЭС Дальнего Востока составляет 16–18 млн тонн.

В аппарате Аркадия Дворковича “Ъ” сообщили, что ситуация с поставками уже разрешена, соответствующие поручения были даны Минтрансу и Минэнерго. В Минэнерго подтвердили, что нормативы запасов топлива сейчас выполняются. В Минтрансе сообщили, что вопрос с отгрузками угля для предприятий ЖКХ Дальнего Востока урегулирован. В "РусГидро" подтвердили “Ъ”, что с октября "наблюдаются недопоставки топлива на ряд станций, расположенных на территории ДФО, связанные с дефицитом подвижного состава, а также с приоритетностью угольных компаний в отгрузках угля на экспорт". В то же время "принятые в октябре—ноябре меры позволили оптимизировать поставки угля и обеспечить положительную динамику накопления складских запасов". В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что компания "принимает необходимые меры по обеспечению вывоза всего объема предъявляемого к перевозке груза". В монополии подчеркнули, что право распоряжения грузовыми вагонами, их подачи под погрузку тех или иных грузов и определения арендных ставок принадлежит их собственникам или операторам.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что уголь из-за высоких мировых цен в огромных количествах везется на экспорт. За девять месяцев рост погрузки угля на сети ОАО РЖД составил 9,3% к тому же периоду прошлого года при росте отгрузки на экспорт на 18,2%. Угольные компании, говорит он, используют свои вагоны, прежде всего чтобы заработать на экспортных перевозках, а внутренние поставки обеспечивают по остаточному принципу. В октябре эта проблема привлекла внимание ведомств, которые порекомендовали некоторым угольным компаниям вернуться к обслуживанию своих контрактов на внутреннем рынке силами собственного парка.

Впрочем, с недопоставками угля в октябре и ноябре энергетики сталкиваются ежегодно, говорит Максим Худалов из АКРА. Но в текущем году на ситуацию дополнительно повлияли маловодие сибирских рек и рост мировых цен на уголь: в результате доходность поставок на экспорт по спотовой цене существенно (до 50%) превышала доходность поставок энергетикам. "Но ситуация эта временная,— считает аналитик.— Уже во второй половине декабря традиционно происходит снижение напряженности в поставках угля". По его прогнозу, в начале 2018 года цены начнут снижаться, "так что ситуация для российских ТЭС нормализуется".

Источник: Коммерсант