В Москве прошла международная выставка декоративного и технического освещения, электротехники и автоматизации зданий Interlight Moscow 2017

Interlight Moscow powered by Light + Building прошла в Москве с 7 по 10 ноября, экспозиция выставки заняла павильоны 1, 7, 8 и павильон Форум ЦВК "Экспоцентр". Участие со стендом приняли 497 компаний из 23 стран. Общая площадь экспозиции составила 24 754 квадратных метра, что на 10% больше в сравнении с 2016 годом.

Иностранный рынок представили 249 экспонентов, в том числе участники объединенных национальных павильонов Китая, Словакии, Кореи и Гонконга, а также объединенные национальные группы Тайваня и Германии. Впервые на выставке участвовали представители Швейцарии (Esave), Ирана (Elena Light), США (Holm), ОАЭ (Multiplast Dubai) и Израиля (Stav Led).

В 2017 году организаторы Interlight Moscow powered by Light + Building отказались от принятой на выставке с 1994 года системы учета трафика посетителей и перешли на международный стандарт. В соответствии с методом анализа, принятым Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI) и Messe Frankfurt GmbH, теперь компания учитывает данные только по дневным уникальным посещениям вне зависимости от количества прохождений на территорию экспозиции.

В соответствии с новой системой, общая численность аудитории за 4 дня работы составила 18 463 специалиста из 58 стран мира и 78 регионов России, которые в совокупности посетители выставку 27 189 раз. Более 3000 посетителей из общего числа — это те, кто по данным аналитики Messe Frankfurt RUS не посещал Interlight Moscow в период с 2012 по 2016 годы. Таким образом, основной прирост уникальных посетителей произошел за счет новой и вернувшейся аудитории.



Interlight Moscow при поддержке ассоциации KNX International ежегодно формирует объединённый стенд KNX, в котором участие принимают ведущие компании, работающие на комплексных системах автоматизации зданий, основанных на международном стандарте KNX. В этом году в разделе "Автоматизация зданий и умный дом" участие приняли 33 компании, в том числе ABB, Arlight, ESYLUX, E-life (PHIDIAS), Embedded Systems Rus, GIRA, iRidium mobile, Legrand, Real Electro, Rubetek, SGA, Songri Electric, Steinel, Vitrum, ГК АРМО (Satel), Thermokon.

Interlight Moscow ежегодно формирует насыщенную и разностороннюю деловую программу. В 2017 году в рамках выставки для участников и посетителей было проведено 53 мероприятия на трех конференц-площадках — Электротехническая академия, Interlight Design Academy и AGORA.

В рамках образовательного проекта "Электротехническая академия", который объединяет все мероприятия, посвященные тематике "Электротехника", в сотрудничестве с Российской ассоциацией электротехнических компаний (РАЭК) был организован форум, посвященный стандартизации, e commerce, обучению и умным технологиям в электротехнике на базе протокола DALI. Роль оборудования в жизненном цикле здания, начиная от его проектирования, заканчивая оценкой перед продажей, стала главной темой конференции "Экономика здания: эффективная жизнь проекта", организованной при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Открытая образовательная площадка Interlight Design Academy представила четырехдневную программу бесплатных лекций, семинаров и мастер-классов для архитекторов и дизайнеров. Представители КБ "Стрелка", Высшей школы светового дизайна Университета ИТМО, школы и студии светодизайна LiDS, Московской архитектурной школы МАРШ, школы светодизайна MPEILightLab, Союза Дизайнеров и Архитекторов, СПбГХПА им. А. Л. Штиглица представили аудитории академии 25 лекций и кейсов на тему освещения в дизайне, архитектуре и городской среде.

В рамках конкурса "Российский светодизайн" в 2017 году была введена новая номинация "Промышленный дизайн светильника". Победитель которой — светодизайнер Константин Дельтауров и его проект светильника "Муннари" — примет участие в главной международной выставке светотехники Light + Building 2018 и представит свой проект международному профессиональному сообществу на стенде Young Design Area наряду с лучшими начинающими дизайнерами со всего мира. В номинации "Лучший реализованный проект наружного освещения" с проектом освещения торгово-развлекательного центра "Хорошо!" победу одержали Эрик Валеев (Архитектурное бюро IQ studio) и Эдуард Жегалин (ООО "МДМ-Лайт"). Победителями в номинации "Лучший реализованный проект внутреннего освещения" стали Александр Баймиев (Архитектурное бюро MAD Arhitects) и Эдуард Жегалин (ООО "МДМ-Лайт") с проектом освещения офиса компании ABB. Эдуард Жегалин также взял главный приз в номинации "Лучший дизайн осветительного прибора". В номинации "Лучший студенческий проект в области дизайна освещения" победила Оксана Шлыкова с проектом архитектурно-художественного освещения набережной Спортивной гавани и набережной Цесаревича в г. Владивосток.

Организованное впервые, успешно прошло мероприятие "Центр закупок сетей: декоративный и технический свет" — семинар по работе с розничными сетями с последующей трехчасовой закупочной сессией между розничными сетями и поставщиками готовой светотехнической продукции. Со стороны сетей участие приняли К-Раута, Леруа Мерлен, Формула М2, Hoff, Castorama, "Текстиль. Свет. Интерьер", Сатурн, Петрович, Кенгуру, Наш дом, Домовой и Первомастер.

Дебютантами Interlight Moscow стали молодые профессионалы движения Worldskills Russia, одержавшие победу на чемпионате мира по профессиональному мастерству буквально накануне участия в выставке. Тренировка национальной сборной по компетенции "Электромонтаж" с дополнительным заданием по KNX оборудованию проходила павильоне 1 в течение четырех дней. В установке оборудования, монтаже площадки и создании наиболее комфортных условий работы, помогла группа компаний IEK. Международная ассоциация KNX International, KNX Россия и KNX-User Club России, СНГ и Балтии также поддержали мероприятие.

В четвертый раз в рамках выставки состоялась Всероссийская олимпиада KNX — единственное в России официальное состязание специалистов по технологии автоматизации зданий KNX. В номинации "Лучшая девушка инсталлятор" победу одержала Людмила Вечканова. Василий Сасс победил в новой номинации "Лучший студент-инсталлятор". В номинации "Prof Team" диплом победителей получила команда компании Art-In.

Всего различным аспектам автоматизации зданий было посвящено 11 лекций, форумов и дискуссий, которые прошли на всех трех конференц-площадках выставки.

Традиционно успешный Маркетинговый форум прошел в зоне AGORA. Андрей Кожанов, куратор направления бренд-дизайн в Высшей Школе Брендинга, в ходе лекции рассмотрел темы эффективности бизнеса, бренда и психологии потребителя.

Самое активное обсуждение на площадке AGORA прошло в рамках Дискуссионного ралли Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе. Председатель Комитета АПСС по стандартизации и НПА Александр Богданов поднял важную для отрасли тему стандартов, а генеральный директор "Лайтинг Бизнес Консалтинг" Сергей Боровков представил первое в истории России исследование рынка светодиодов.

Ключевые исследовательские тенденции в современной светотехнике, а также вопросы применения, измерений и нормирования были подняты и на первом научно-техническом форуме "Светотехника: взгляд в будущее". Мероприятие объединило в себе научную сессию, проходившую в предыдущие годы в формате LED форума и форума "Светотехника: нормы, стандарты и измерительное оборудование".

Главным деловым мероприятием выставки стал международный форум по светодиодным технологиям — LED форум. В рамках форума было организовано более 50 выступлений от Представителей госорганов (Минэнерго России, Минстрой России, Минэнерго Московской области, Москомархитектуры), ВЭБ, АПСС, Гильдии управляющих и девелоперов, Ассоциации "Теплицы России", ведущих светотехнических компаний, а также потребителей LED продукции. В работе 2 дней форума приняло участие более 150 делегатов из России, Германии, Финляндии, Беларуси, Украины и Казахстана. На пленарном заседании LED форума состоялось подписание российско-казахстанского соглашения в рамках ЕЭК. Меморандум подписали Генеральный директор ТОО "Led System Media" Таукенов А.С. и Президент ООО "Руслед" Голубев В.В.

Форум в тандеме с выставкой наглядно продемонстрировали настоящее и ближайшее будущее индустрии светодиодов и раскрыли тактику ключевых игроков по основным реперным точкам развития.

Interlight Moscow меняется и в 2018 году продолжит курс на значительное усиление сегмента автоматизации зданий, деловой программы и нетворкинг-форматов. В планах также усиление партнерского взаимодействия с ассоциациями и с региональными производителями. Следующая выставка Interlight Moscow пройдет c 6 по 9 ноября 2018 года в ЦВК "Экспоцентр", Москва.

