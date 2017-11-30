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Отраслевые новости: Энергетика

В Сосновом Бору установлены четыре новых пункта радиационного контроля

В Сосновом Бору установлены четыре новых пункта радиационного контроля

30 ноября 2017, 17:39
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Монтаж оборудования этих объектов выполнили специалисты АО "СОСНОВОБОРЭЛЕКТРОМОНТАЖ".

Появление дополнительных точек радиационного контроля связано с введением в работу нового энергоблока Ленинградской атомной станции. Сегодня он готовится к физическому пуску реактора. Установка дополнительных пунктов радиационного контроля необходима для получения лицензии Ростехнадзора на начало операции физического пуска.

В задачу сотрудников АО "СЭМ" входил монтаж оборудования и включение пунктов радиационного контроля в единую автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЛАЭС.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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