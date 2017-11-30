В Сосновом Бору установлены четыре новых пункта радиационного контроля

Монтаж оборудования этих объектов выполнили специалисты АО "СОСНОВОБОРЭЛЕКТРОМОНТАЖ".

Появление дополнительных точек радиационного контроля связано с введением в работу нового энергоблока Ленинградской атомной станции. Сегодня он готовится к физическому пуску реактора. Установка дополнительных пунктов радиационного контроля необходима для получения лицензии Ростехнадзора на начало операции физического пуска.

В задачу сотрудников АО "СЭМ" входил монтаж оборудования и включение пунктов радиационного контроля в единую автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЛАЭС.