В Хабаровском крае энергетики и судебные приставы объединяют свои усилия против злостных неплательщиков за электроэнергию

Массовые рейдовые мероприятия по взысканию задолженности за потребленные энергоресурсы проводят сотрудники филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт" и УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО. Только за один день участники совместного рейда в Железнодорожном районе г. Хабаровска посетили более 10 адресов, где проживают злостные неплательщики за коммунальный ресурс.

Представителями Дальневосточной энергетической компании приостановлена подача электроэнергии в четырех квартирах, расположенных в МКД по ул.Краснодарской, Карла Маркса и Демьяна Бедного, где имеется наибольшая задолженность за электроэнергию. Два потребителя вызвались оплатить свои долги, накопленные в течение 2017 года, в добровольном порядке судебному – исполнителю. Однако, не все должники согласны с данной мерой принудительного характера. Так, один из жителей ул.Краснодарской, имеющий задолженность за потребленную электроэнергию в размере более 20 тысяч рублей, не осознав неотвратимость наказания, стал воспрепятствовать законной деятельности должностного лица, за что судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов составил на должника протокол по ст.17.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Теперь абоненту придется выплатить не только основной долг за потребленную электроэнергию, судебные издержки, включая выплату госпошлины и пени, а также штраф за административное правонарушение.

"В настоящее время на принудительном исполнении находится около 16 тысяч исполнительных документов на абонентов филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт", которые проживают в г.Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе, и задолжали энергетикам более 48 миллионов рублей,- подчеркивает начальник Управления правового обеспечения по Хабаровскому краю Филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт" Ольга Яскина. - Многие из них предпочитают не выплачивать долг даже по решению суда. Поэтому мы вынуждены активизировать совместную работу с судебными приставами по взысканию долгов с неплательщиков в принудительном порядке".

С целью сокращения задолженности за потребленную электроэнергию филиалом ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт" и УФССП Росси по Хабаровскому краю и ЕАО принято решение об увеличении количества рейдов в несколько раз: рейды проводятся два раза в день, пять дней в неделю на территории всего Хабаровского края.